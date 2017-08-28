Секреты хорошей келин: Изумрудную свадьбу отметили 70-летние жители Алматы
55-летие совместной жизни отпраздновала пара из Алматы.
55-летие совместной жизни отпраздновала пара из Алматы.
Изумрудную свадьбу 74-летний Келгенбай Жасапбергенов и 72-летняя Нургуль Кадыргулова провели в отреставрированном Дворце бракосочетания южной столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Отметим, что это первая изумрудная свадьба, проведенная именно во Дворце бракосочетания Алматы. Пять лет назад пара отмечала золотую свадьбу — 50-летие совместной жизни.
«Познакомились мы на одном из тоев, она (Нургуль апай — прим. автора) влюбилась в меня с первого раза и сама предложила пожениться», — отшучивается
Затем рассказывает реальную историю их знакомства. «В наше время же не было интернетов и посиделок в ресторанах. Мои родители, оказывается, были знакомы с родителями Нургуль — велели сходить в ее дом и познакомиться. Я пришел, а там такая красавица, — говорит жених. — Решил сразу жениться, беташар сделали, поженились. Сложности и трудности в семейной жизни были, а как же без них?! Мы всегда друг другу уступаем, стараемся меньше ссориться, а если начинается ссора, то один из нас молчит».
На очередную свадьбу пара оделась как подобает — невеста в специально сшитом безупречном платье изумрудного цвета в пол. Жених в сером костюме и зеленой тюбетейке. Гости также соблюли
Нургуль Кадыргулова и Келгенбай Жасапбергенов поженились в 1962 году, с тех пор родили и воспитали восьмерых детей, более 30 внуков и правнуков.
«Мне было 19 лет, а ей — 16, — продолжает жених
«Хорошая келин должна слушаться мужа, родителей, делать домашние дела, не пререкаться с мужем. Уметь вовремя замолчать. Я всегда выходила во двор, чтобы встретить мужа с работы, а дома его ждал вкусный ужин, — говорит она.
Повидавшая многое семейная пара также высказалась по поводу воровства невест. «Если это против воли невесты — это варварство. Кому понравится, а как же без них?! А так, если две стороны согласны, я поддерживаю эту традицию. Все должно быть правомерно и с согласия девушки. Поэтому хочу сказать молодым, которые взяли за моду воровать невест, это в корне неправильный и незаконный поступок, который разрушает жизни», — подытожил Келгенбай Жасапбергенов.