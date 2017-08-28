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13:56 (мск), источник: Tengrinews

Секреты хорошей келин: Изумрудную свадьбу отметили 70-летние жители Алматы

55-летие совместной жизни отпраздновала пара из Алматы.

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Изумрудную свадьбу 74-летний Келгенбай Жасапбергенов и 72-летняя Нургуль Кадыргулова провели в отреставрированном Дворце бракосочетания южной столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отметим, что это первая изумрудная свадьба, проведенная именно во Дворце бракосочетания Алматы. Пять лет назад пара отмечала золотую свадьбу — 50-летие совместной жизни.

«Познакомились мы на одном из тоев, она (Нургуль апай — прим. автора) влюбилась в меня с первого раза и сама предложила пожениться», — отшучивается Келгенбай-ата.

Затем рассказывает реальную историю их знакомства. «В наше время же не было интернетов и посиделок в ресторанах. Мои родители, оказывается, были знакомы с родителями Нургуль — велели сходить в ее дом и познакомиться. Я пришел, а там такая красавица, — говорит жених. — Решил сразу жениться, беташар сделали, поженились. Сложности и трудности в семейной жизни были, а как же без них?! Мы всегда друг другу уступаем, стараемся меньше ссориться, а если начинается ссора, то один из нас молчит».

На очередную свадьбу пара оделась как подобает — невеста в специально сшитом безупречном платье изумрудного цвета в пол. Жених в сером костюме и зеленой тюбетейке. Гости также соблюли дресс-код.

Нургуль Кадыргулова и Келгенбай Жасапбергенов поженились в 1962 году, с тех пор родили и воспитали восьмерых детей, более 30 внуков и правнуков.

«Мне было 19 лет, а ей — 16, — продолжает жених Келгенбай-ата. Сразу мне она понравилась, это же любовь с первого взгляда. Я по 16 часов в сутки работал, чтобы обеспечить семью. Дом, конечно, был, я отстроил сам. Сейчас смотрю на молодежь, ругаются, разводятся, едва поженившись. Когда мы с Нургуль слышим, что чья-то дочь вернулась в отчий дом или чей-то сын бросил жену и детей, очень сильно переживаем. Молодые люди нетерпеливые, а для сохранения брака нужны терпеливость и выдержка».

Нургуль-апай также поделилась своими секретами счастливой семейной жизни.

«Хорошая келин должна слушаться мужа, родителей, делать домашние дела, не пререкаться с мужем. Уметь вовремя замолчать. Я всегда выходила во двор, чтобы встретить мужа с работы, а дома его ждал вкусный ужин, — говорит она.

Повидавшая многое семейная пара также высказалась по поводу воровства невест. «Если это против воли невесты — это варварство. Кому понравится, а как же без них?! А так, если две стороны согласны, я поддерживаю эту традицию. Все должно быть правомерно и с согласия девушки. Поэтому хочу сказать молодым, которые взяли за моду воровать невест, это в корне неправильный и незаконный поступок, который разрушает жизни», — подытожил Келгенбай Жасапбергенов.

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