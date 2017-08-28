Два негосударственных вуза лишились лицензии
В Рособрнадзоре сообщили, что по решению арбитражного суда два негосударственных вуза лишились лицензии.
В Рособрнадзоре сообщили, что по решению арбитражного суда два негосударственных вуза лишились лицензии.
Это Сибирская академия права, экономики и управления и Курский автодорожный институт. Если у вуза нет лицензии, он должен прекратить всю образовательную деятельность и не имеет права учить студентов.
В Рособрнадзоре напомнили, что при приостановке или аннулировании лицензии, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).