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13:59 (мск), источник: "Российская газета"

Два негосударственных вуза лишились лицензии

В Рособрнадзоре сообщили, что по решению арбитражного суда два негосударственных вуза лишились лицензии.

Источник: Reuters

Это Сибирская академия права, экономики и управления и Курский автодорожный институт. Если у вуза нет лицензии, он должен прекратить всю образовательную деятельность и не имеет права учить студентов.

В Рособрнадзоре напомнили, что при приостановке или аннулировании лицензии, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

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