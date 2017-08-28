Экспресс-тест на ВИЧ могут сдать горожане и гости Уральской столицы

«Мы очень рассчитываем, что у населения будет прекрасный шанс сдать экспресс-тест за 15 минут и получить квалифицированные ответы на свои вопросы», — сказала главный врач ГБУ «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Анжелика Подымова.

А у пассажиров, которые 31 августа отправятся в Пермь, будет возможность пройти экспресс-тест на ВИЧ прямо в пути. Для этого железнодорожники запустили специальный вагон, в котором едут медики. До 20 октября его будут прицеплять к пассажирским поездам дальнего следования. Таким образом он проследует через 24 российских города. Кроме Екатеринбурга сдать тест на ВИЧ смогут жители Москвы, Адлера, Челябинска, Самары.