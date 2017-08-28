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13:47 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Экспресс-тест на ВИЧ могут сдать горожане и гости Уральской столицы

Бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ предлагают екатеринбуржцам и гостям города. Специально для этого сегодня на железнодорожном вокзале в рамках Всероссийской акции развёрнуто несколько мобильных пунктов.

«Мы очень рассчитываем, что у населения будет прекрасный шанс сдать экспресс-тест за 15 минут и получить квалифицированные ответы на свои вопросы», — сказала главный врач ГБУ «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Анжелика Подымова.

А у пассажиров, которые 31 августа отправятся в Пермь, будет возможность пройти экспресс-тест на ВИЧ прямо в пути. Для этого железнодорожники запустили специальный вагон, в котором едут медики. До 20 октября его будут прицеплять к пассажирским поездам дальнего следования. Таким образом он проследует через 24 российских города. Кроме Екатеринбурга сдать тест на ВИЧ смогут жители Москвы, Адлера, Челябинска, Самары.

«Маршрут согласован таким образом, чтобы за 4 месяца постараться попасть в так называемые горячие точки, т.е. те города, где показатель выявляемости ВИЧ инфекции выше среднего по стране», — пояснил начальник Свердловской дирекции здравоохранения филиала РЖД Николай Юй.

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