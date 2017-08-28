Экспресс-тест на ВИЧ могут сдать горожане и гости Уральской столицы
Бесплатно и анонимно пройти
Бесплатно и анонимно пройти
«Мы очень рассчитываем, что у населения будет прекрасный шанс сдать
А у пассажиров, которые 31 августа отправятся в Пермь, будет возможность пройти
«Маршрут согласован таким образом, чтобы за 4 месяца постараться попасть в так называемые горячие точки, т.е. те города, где показатель выявляемости ВИЧ инфекции выше среднего по стране», — пояснил начальник Свердловской дирекции здравоохранения филиала РЖД Николай Юй.