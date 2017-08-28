Власти Севастополя обещают до 2022 года восстановить все парки и скверы города

Источник: РИА "Новости"

«К 2022 году мы восстановим все парки и скверы, которые были заложены в Севастополе при его проектировании. На сегодняшний день они не всегда имеют вид, похожий на парк или сквер. Зачастую это заросший зелеными насаждениями пустырь », — сказал он и добавил, что всего восстановлению подлежат 64 городских парка и сквера общей площадью около 100 га.

В этом году ведутся работы по благоустройству парка в районе улицы Павла Корчагина (Динопарк), в ближайшее время, по его словам, начнется реконструкция парка вдоль пляжа «Учкуевка», а также проектно-изыскательские работы по территориям, которые планируют отреставрировать в 2018 году.

Также в этом году в рамках ФЦП проводится реконструкция парка им. Анны Ахматовой, а с сентября начнется восстановление парка Победы.