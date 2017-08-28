Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Россия накинула США "веревку на шею"
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0»
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ: в Киеве поведали о действиях власти при возвращении Донбасса
HP о том как Путин развалил США, выиграл 3 мировую
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Чтобы уничтожить новую ракету РФ, нужно 7 ядерных ударов – СМИ
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
13Умерла Вера Глаголева
13:55 (мск), источник: РИА Крым

Власти Севастополя обещают до 2022 года восстановить все парки и скверы города

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя планирует до конца 2022 года восстановить все существующие парки и скверы города. Об этом во время аппаратного совещания в понедельник заявил директор департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов.

Источник: РИА "Новости"

«К 2022 году мы восстановим все парки и скверы, которые были заложены в Севастополе при его проектировании. На сегодняшний день они не всегда имеют вид, похожий на парк или сквер. Зачастую это заросший зелеными насаждениями пустырь », — сказал он и добавил, что всего восстановлению подлежат 64 городских парка и сквера общей площадью около 100 га.

В этом году ведутся работы по благоустройству парка в районе улицы Павла Корчагина (Динопарк), в ближайшее время, по его словам, начнется реконструкция парка вдоль пляжа «Учкуевка», а также проектно-изыскательские работы по территориям, которые планируют отреставрировать в 2018 году.

Также в этом году в рамках ФЦП проводится реконструкция парка им. Анны Ахматовой, а с сентября начнется восстановление парка Победы.

В 2018 году запланирован капитальный ремонт пяти парков и скверов общей площадью 17,1 га, в 2019 году — 15 объектов общей площадью 16,9 га, в 2020 году — 15 парков и скверов общей площадью 23,2 га, в 2021 году — 13 объектов общей площадью 15,2 га, в 2022 году — 15 парков и скверов общей площадью 9,8 га.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Koktebel Jazz Party-2017: трансляция в формате 360 градусов, дельфины и никакой политики
Для монтажа арок Крымского моста в сентябре предусмотрят резервный срок
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь