Скончалась известная волгоградская журналистка Ирина Медведева
В понедельник, в три часа ночи, в результате тяжелой продолжительной болезни на пятьдесят первом году жизни скончалась известная волгоградская теле- и радиожурналистка Ирина Медведева.
В понедельник, в три часа ночи, в результате тяжелой продолжительной болезни на пятьдесят первом году жизни скончалась известная волгоградская теле- и радиожурналистка Ирина Медведева.
До последнего часа, до последнего вздоха она мужественно боролась за жизнь.
До последних дней она выходила на работу в РИАЦ, и мало кто догадывался, как тяжело ей давался каждый этот выход. Друзья и коллеги видели, как трагически менялся её облик. Но Ирина всё так же схватывала суть событий, передавала их ясно, просто и понятно для любого читателя.
А ещё она могла острым словом припечатать любой изъян, любую несообразность нашего непростого сегодняшнего бытия. При этом она обладала удивительным всепокоряющим оптимизмом и жизнелюбием. Казалось, всё даётся ей легко, без напряжения. Для нас, коллектива РИАЦ, было огромной честью и удовольствием работать с таким светлым и замечательным человеком.
Это огромная потеря и для всего журналистского сообщества. Ирина Медведева многие годы воплощала в себе образец профессионализма, требовательного отношения, в первую очередь, к себе, бескорыстного служения делу всей своей жизни. Нам будет очень не хватать нашей Ирины Медведевой. Вечная память!