Скончалась известная волгоградская журналистка Ирина Медведева

Источник: РИАЦ

До последнего часа, до последнего вздоха она мужественно боролась за жизнь.

До последних дней она выходила на работу в РИАЦ, и мало кто догадывался, как тяжело ей давался каждый этот выход. Друзья и коллеги видели, как трагически менялся её облик. Но Ирина всё так же схватывала суть событий, передавала их ясно, просто и понятно для любого читателя.

А ещё она могла острым словом припечатать любой изъян, любую несообразность нашего непростого сегодняшнего бытия. При этом она обладала удивительным всепокоряющим оптимизмом и жизнелюбием. Казалось, всё даётся ей легко, без напряжения. Для нас, коллектива РИАЦ, было огромной честью и удовольствием работать с таким светлым и замечательным человеком.