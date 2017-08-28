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13:57 (мск), источник: РИАЦ

Скончалась известная волгоградская журналистка Ирина Медведева

В понедельник, в три часа ночи, в результате тяжелой продолжительной болезни на пятьдесят первом году жизни скончалась известная волгоградская теле- и радиожурналистка Ирина Медведева.

Источник: РИАЦ

До последнего часа, до последнего вздоха она мужественно боролась за жизнь.

До последних дней она выходила на работу в РИАЦ, и мало кто догадывался, как тяжело ей давался каждый этот выход. Друзья и коллеги видели, как трагически менялся её облик. Но Ирина всё так же схватывала суть событий, передавала их ясно, просто и понятно для любого читателя.

А ещё она могла острым словом припечатать любой изъян, любую несообразность нашего непростого сегодняшнего бытия. При этом она обладала удивительным всепокоряющим оптимизмом и жизнелюбием. Казалось, всё даётся ей легко, без напряжения. Для нас, коллектива РИАЦ, было огромной честью и удовольствием работать с таким светлым и замечательным человеком.

Это огромная потеря и для всего журналистского сообщества. Ирина Медведева многие годы воплощала в себе образец профессионализма, требовательного отношения, в первую очередь, к себе, бескорыстного служения делу всей своей жизни. Нам будет очень не хватать нашей Ирины Медведевой. Вечная память!

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