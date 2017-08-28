Вопрос с жильём для попавшего в колонию магнитогорского сироты решит суд

Суд по делу о предоставлении жилья сироте, который пошёл на преступление ради крыши над головой, состоится в Магнитогорске в начале сентября, сообщают в пресс-службе Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области.

«Теперь мы ждем из органов опеки бумагу, в которой будет подтверждение того, что парню сразу предоставят комнату в общежитии. Как только документ будет у нас, мы сразу станем готовить документы на комиссию по освобождению», — отмечает старший специалист отдела по социальной защите ИК-11 Наталья Булейко.

На встрече с правозащитниками молодой человек рассказал, что после публикации в СМИ ему сразу пришёл ответ из суда, до этого он дважды получал отказы. Заседание пройдёт 5 сентября в режиме видеоконференции, для этого в колонии уже готовят специальное помещение. До этого представители ОНК намерены посетить отдел опеки в Магнитогорске и убедиться, что для сироты подыскали жильё.