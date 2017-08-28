Над Кубанью в ближайшие дни сгустятся грозовые тучи и прольются дожди
И станет заметно прохладнее, однако первый день осени и День знаний хмурым не будет.
И станет заметно прохладнее, однако первый день осени и День знаний хмурым не будет.
Тем, кто находится в отпуске на побережье, тоже грустить не стоит. Море остаётся достаточно тёплым. Да и солнце периодически будет выходить
Елена Субботина, главный специалист отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации Краснодарского края: «Дожди будут кратковременные, не сильные. Просто подойдёт холодный фронтальный раздел — и это отразится в поле температур. Понизятся температуры воздуха в дневные часы, до 23−28 градусов. Это будет достаточно ощутимо».