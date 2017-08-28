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14:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Над Кубанью в ближайшие дни сгустятся грозовые тучи и прольются дожди

И станет заметно прохладнее, однако первый день осени и День знаний хмурым не будет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 83% 766 мм рт. ст. 4 м/с

Тем, кто находится в отпуске на побережье, тоже грустить не стоит. Море остаётся достаточно тёплым. Да и солнце периодически будет выходить из-за туч. А похолодание будет временным.

Елена Субботина, главный специалист отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации Краснодарского края: «Дожди будут кратковременные, не сильные. Просто подойдёт холодный фронтальный раздел — и это отразится в поле температур. Понизятся температуры воздуха в дневные часы, до 23−28 градусов. Это будет достаточно ощутимо».

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