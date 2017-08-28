Более 74 тысяч калининградских школьников будут учиться по новым стандартам

Отметим, что в 2017—2018 учебном году приступят к обучению в школах 104,7 тысячи детей, что на три тысячи больше, чем в прошлом году. Все учебные учреждения образования готовы к работе. На подготовку из бюджетов различных уровней было выделено более 303 миллионов рублей.