Более 74 тысяч калининградских школьников будут учиться по новым стандартам
Более 74 тысяч калининградских школьников с 1 сентября начнут обучение по новым стандартам ФГОС. Об этом сообщает региональное министерство образования.
Более 74 тысяч калининградских школьников с 1 сентября начнут обучение по новым стандартам ФГОС. Об этом сообщает региональное министерство образования.
Новые методики внедрены для учеников 1−7 классов.
Отметим, что в 2017—2018 учебном году приступят к обучению в школах 104,7 тысячи детей, что на три тысячи больше, чем в прошлом году. Все учебные учреждения образования готовы к работе. На подготовку из бюджетов различных уровней было выделено более 303 миллионов рублей.