Минобразования о начале уроков: никакой дезориентации в школах быть не должно
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с изменением времени начала учебных занятий никакой дезориентации в школах быть не должно.
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с изменением времени начала учебных занятий никакой дезориентации в школах быть не должно.
Такое мнение сегодня журналистам высказала заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.
Время начала учебных занятий определено санитарными нормами и правилами. Согласно им, учебные занятия должны начинаться не раньше 8.00, оптимальное время начала учебных занятий — 9.00. Вторая смена в школах должна начинаться не позже 14.00 и завершаться не позже 19.30. В прошлом учебном году треть учреждений образования начинали занятия с 9.00, еще треть — с 8.30, остальные — с 8.00.
«К началу этого учебного года было рекомендовано местным органам власти еще раз проанализировать начало учебного дня в школах и предусмотреть время начала учебных занятий, максимально соответствующее санитарным нормам и правилам. Расписание учебных занятий утверждают руководители учреждений образования совместно с родительской общественностью. Министерством образования было рекомендовано начинать учебные занятия с 9.00 в школах с одной сменой обучения, с 8.30 — в школах, которые работают в две смены. В любом случае должна быть учтена специфика региона и работы учреждения образования. Никакой дезориентации в школах быть не должно», — отметила Ирина Каржова.
Школа
Движение школьных автобусов будет согласовано с расписанием начала учебных занятий. Плюс к этому свое время с началом учебного дня в школах будут согласовывать кружки, секции, а также центры дополнительного образования.