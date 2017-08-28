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14:19 (мск), источник: БЕЛТА

Минобразования о начале уроков: никакой дезориентации в школах быть не должно

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с изменением времени начала учебных занятий никакой дезориентации в школах быть не должно.

Источник: Reuters

Такое мнение сегодня журналистам высказала заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

Время начала учебных занятий определено санитарными нормами и правилами. Согласно им, учебные занятия должны начинаться не раньше 8.00, оптимальное время начала учебных занятий — 9.00. Вторая смена в школах должна начинаться не позже 14.00 и завершаться не позже 19.30. В прошлом учебном году треть учреждений образования начинали занятия с 9.00, еще треть — с 8.30, остальные — с 8.00.

«К началу этого учебного года было рекомендовано местным органам власти еще раз проанализировать начало учебного дня в школах и предусмотреть время начала учебных занятий, максимально соответствующее санитарным нормам и правилам. Расписание учебных занятий утверждают руководители учреждений образования совместно с родительской общественностью. Министерством образования было рекомендовано начинать учебные занятия с 9.00 в школах с одной сменой обучения, с 8.30 — в школах, которые работают в две смены. В любом случае должна быть учтена специфика региона и работы учреждения образования. Никакой дезориентации в школах быть не должно», — отметила Ирина Каржова.

Школа по-прежнему будет открыта с 8.00. Родители, которым необходимо рано приводить детей, смогут оставлять их в школе. С детьми, в зависимости от их количества, будут организованы занятия с дежурными учителями, педагогами-психологами или классными руководителями.

Движение школьных автобусов будет согласовано с расписанием начала учебных занятий. Плюс к этому свое время с началом учебного дня в школах будут согласовывать кружки, секции, а также центры дополнительного образования.

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