Из Уфы на 12 часов задерживается рейс в Крым
В аэропорту Симферополя рассказали о возможных причинах происходящего.
В аэропорту Симферополя рассказали о возможных причинах происходящего.
Из уфимского аэропорта с 6 часов утра не может вылететь самолет авиакомпании Red Wings. Рейс запланирован в Симферополь. О 12-часовой задержке сообщается на
Кстати, самолет из Уфы не единственный, который задерживается на несколько часов.
— С опозданием вылетают самолеты компаний Red Wings, Nordavia, Vim airlines и Ural airlines. Речь идет о десяти рейсах в Москву,