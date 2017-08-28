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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Из Уфы на 12 часов задерживается рейс в Крым

В аэропорту Симферополя рассказали о возможных причинах происходящего.

Из уфимского аэропорта с 6 часов утра не может вылететь самолет авиакомпании Red Wings. Рейс запланирован в Симферополь. О 12-часовой задержке сообщается на онлайн-табло обоих воздушных ворот.

Кстати, самолет из Уфы не единственный, который задерживается на несколько часов.

— С опозданием вылетают самолеты компаний Red Wings, Nordavia, Vim airlines и Ural airlines. Речь идет о десяти рейсах в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Магнитогорск, — сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

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