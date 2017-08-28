Вода в 13 водоёмах Нижнего Новгорода соответствует нормам по микробиологическим показателям по данным на 28 августа
Вода в 13 водоёмах Нижнего Новгорода соответствует нормам по микробиологическим показателям по данным на 28 августа 2017 года.
Вода в 13 водоёмах Нижнего Новгорода соответствует нормам по микробиологическим показателям по данным на 28 августа 2017 года.
Об этом сообщает региональное управление Роспортебнадзора. Согласно информации, по результатам лабораторного контроля по микробиологическим показателям вода отвечает требованиям санитарных правил в 13 водоёмах города.
В Автозаводском районе: в озерах ПКиО II очереди (ул. Смирнова, пр. Молодежный), парка имени 777-летия города Нижнего Новгорода, в реке Ока на ул. Фучика; в Канавинском районе: в озере Силикатное Ленинского района (пр. Ленина, 23), в озерах Больничное, Мещерское и Сортировочное (Архангельская, 14); в Сормовском районе: в озерах Пестичное, Парковое, Светлоярское (ул. Гаугеля); в озере Верхнее Щелоковского хутора Приокского района и в озере Второе Щелоковского хутора Советского района.
Всего по данным Роспотребнадзора в течение летнего сезона 2017 года было проведено более двух тысяч исследований проб воды на микробиологические,
Напомним, по данным на 21 августа вода в двух озёрах в Нижнем Новгороде соответствовала нормам по микробиологическим показателям.