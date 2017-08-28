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14:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Вода в 13 водоёмах Нижнего Новгорода соответствует нормам по микробиологическим показателям по данным на 28 августа

Вода в 13 водоёмах Нижнего Новгорода соответствует нормам по микробиологическим показателям по данным на 28 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает региональное управление Роспортебнадзора. Согласно информации, по результатам лабораторного контроля по микробиологическим показателям вода отвечает требованиям санитарных правил в 13 водоёмах города.

В Автозаводском районе: в озерах ПКиО II очереди (ул. Смирнова, пр. Молодежный), парка имени 777-летия города Нижнего Новгорода, в реке Ока на ул. Фучика; в Канавинском районе: в озере Силикатное Ленинского района (пр. Ленина, 23), в озерах Больничное, Мещерское и Сортировочное (Архангельская, 14); в Сормовском районе: в озерах Пестичное, Парковое, Светлоярское (ул. Гаугеля); в озере Верхнее Щелоковского хутора Приокского района и в озере Второе Щелоковского хутора Советского района.

Всего по данным Роспотребнадзора в течение летнего сезона 2017 года было проведено более двух тысяч исследований проб воды на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели. В 2017 году в Нижнем Новгороде функционировали 16 официальных зон отдыха.

Напомним, по данным на 21 августа вода в двух озёрах в Нижнем Новгороде соответствовала нормам по микробиологическим показателям.

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