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16:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Границы Прибайкальского нацпарка скорректируют из-за строительства дороги на Ольхон

Такое решение принято на встрече заместителя директора «Заповедного Прибайкалья» и губернатора Иркутской области.

Границы Прибайкальского национального парка будут уточнены из-за строительства дороги на Ольхон. Решение о начале работ принято на встрече заместителя директора «Заповедного Прибайкалья» Умара Рамазанова с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и представителями правительства региона. Корректировка границ будет проводиться на основе оценки природоохранной значимости тех или иных участков с сохранением общей площади нацпарка, так как главная цель учреждения — сохранение уникальной природы региона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Планируется, что уточнение границ Прибайкальского нацпарка позволит региональным ведомствам выполнить поручение президента России и начать ремонт двух дорог: регионального значения от паромной переправы до поселка Харанцы на Ольхоне, а также местного значения от деревни Курма до села Онгурён. Эти транспортные пути имеют большое значение для обеспечения жизнедеятельности жителей населенных пунктов, граничащих с Прибайкальским национальным парком.

Обязательными условиями корректировки границ Прибайкальского национального парка является сохранение его площади и ценных в природоохранном значении участков, нуждающихся в бережном отношении.

«Речь идет исключительно о ремонте дорожного полотна, не предполагается разработки карьеров или проведения каких-либо разрушительных работ на прилегающих территориях. Кроме того, уточнение границ национального парка позволит жителям более 10-ти поселков Иркутской области, в том числе Листвянки, Хужира и Большой Речки, законно вести хозяйственную деятельность на своих участках, расположенных на окраинах населенных пунктов», — отметили в пресс-службе.

Обязательными условиями корректировки границ Прибайкальского национального парка является сохранение его площади и ценных в природоохранном значении участков, нуждающихся в бережном отношении. Так при уточнении границ в территорию Прибайкальского парка войдут небольшие участки земель лесного фонда и острова Малого Моря, где в отрыве от большой земли за многие годы сформировались уникальные и уязвимые природные сообщества, нуждающиеся в защите от избыточной антропогенной нагрузки.

Напомним, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко дал профильным ведомствам ряд поручений, касающихся вопроса строительства дороги на острове Ольхон. Губернатор Сергей Левченко отметил, что в ближайшее время представители правительства должны выехать в Москву и отработать со всеми федеральными ведомствами эти вопросы, чтобы к 1 октября было четкое понимание. В ближайшее время с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем Донским определиться со специалистом, отвечающим за вопросы нацпарков, который прилетит в Иркутскую область.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что в соответствии с утвержденным перечнем поручений президента России по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, состоявшегося 4 августа 2017 года в Бурятии, правительству РФ совместно с кабмином Иркутской области поручено принять необходимые меры по реконструкции дороги на острове Ольхон.

Первым этапом необходимо начать выполнение работ по реконструкции причальных сооружений. В 2017 году планируется приступить к завершению реализации объекта «Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы поселок Сахюрта-остров Ольхон в Ольхонском районе» на материковой части: согласно откорректированной проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, стоимость завершения реконструкции составляет 158,4 млн рублей.

В 2017 году предусмотрено 21,3 млн рублей на начало работ, завершение — в 2018 году. На эти цели необходимо 137,1 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 — 2020 годы (далее — государственная программа).

Также требуется реконструкция причальных сооружений для паромной переправы поселок Сахюрта— остров Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе, приступить к которой возможно в 2018 году. Проектная документация в разработке, заключение экспертизы предполагается получить в декабре 2017 года. Ориентировочная стоимость реконструкции — 150 млн рублей.

Для финансирования реконструкции причальных сооружений и реконструкции автомобильной дороги из средств федерального бюджета необходимо после положительного заключения государственной экспертизы направить бюджетную заявку на представление ассигнований в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».

В 2017 году также требуется провести торги на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт участков автомобильной дороги. Предварительные затраты на эти цели составят 27,8 млн рублей, в том числе 20,9 млн рублей по реконструкции дороги и 6,9 млн рублей по капитальному ремонту. Срок завершения работ — декабрь 2018 года при условии снятия запрета на строительство автомобильных дорог путем внесения изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в ЦЭЗ БПТ (Центральная экологическая зона Байкальской природной территории). Получить положительное заключение экологической экспертизы, пройти государственную экспертизу проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» на реконструкцию дороги предполагается до апреля 2019 года.

Непосредственно к реконструкции автомобильной дороги возможно будет приступить после разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. Предположительно это третий квартал 2019 года.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству России и правительству Иркутской области реконструировать дорогу на острове Ольхон. Глава Кабмина Дмитрий Медведев и губернатор Приангарья Сергей Левченко являются ответственными за выполнение поручения. О ходе работ необходимо доложить до 1 октября 2017 года.

Кроме того, 152,3 млн рублей выделят на реконструкцию причала на острове Ольхон в Иркутской области в 2018—2019 годах. Субсидии поступят из бюджета Приангарья. По плану утверждение проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы назначено на 2017 год.

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