Молебны в честь 1 сентября пройдут в храмах Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа, УралПолит.Ru. В День знаний митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит праздничную Божественную литургию в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа, УралПолит.Ru. В День знаний митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит праздничную Божественную литургию в
«Учащиеся школ уральской столицы, студенты, родители и педагоги соборно помолятся о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в наступающем учебном году», — сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.
В этот день в каждом районе Екатеринбурга в 14:00 состоится молебен на начало учебного года.
Богослужения пройдут в храмах «Большой Златоуст», Благовещения Божией Матери, Рождества Христова, соборе Успения Пресвятой Богородицы и других церквях.
Кроме того, молебны на начало учебного года будут совершаться в воскресенье, 3 сентября, во всех приходах Екатеринбургской епархии.