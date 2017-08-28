Молебны в честь 1 сентября пройдут в храмах Екатеринбурга

«Учащиеся школ уральской столицы, студенты, родители и педагоги соборно помолятся о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в наступающем учебном году», — сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

В этот день в каждом районе Екатеринбурга в 14:00 состоится молебен на начало учебного года.

Богослужения пройдут в храмах «Большой Златоуст», Благовещения Божией Матери, Рождества Христова, соборе Успения Пресвятой Богородицы и других церквях.