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14:32 (мск), источник: УралПолит.ру

Молебны в честь 1 сентября пройдут в храмах Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа, УралПолит.Ru. В День знаний митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

«Учащиеся школ уральской столицы, студенты, родители и педагоги соборно помолятся о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в наступающем учебном году», — сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

В этот день в каждом районе Екатеринбурга в 14:00 состоится молебен на начало учебного года.

Богослужения пройдут в храмах «Большой Златоуст», Благовещения Божией Матери, Рождества Христова, соборе Успения Пресвятой Богородицы и других церквях.

Кроме того, молебны на начало учебного года будут совершаться в воскресенье, 3 сентября, во всех приходах Екатеринбургской епархии.

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