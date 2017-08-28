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14:41 (мск), источник: dostup1.ru

Школы в Челябинской области не полностью обеспечены бесплатными учебниками — Васильева

В этом году 1 сентября на Южном Урале за парты сядут более 389 тыс. школьников.

Школы в шести регионах, включая Челябинскую область, не полностью обеспечены бесплатными учебниками — об этом заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Шесть регионов не выполнили требования по стопроцентному обеспечению учебниками. Это Кировская область (98%) Амурская (98%), Челябинская (82%), Удмуртия (96%) Бурятия (92%) Дагестан (42%)», — сказала Васильева на селекторном совещании «О готовности системы образования к началу 2017−2018 учебного года», которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев.

Среди других недочетов, названных главой Минобрнауки, обучение во вторую смену, необходимость проведения в школах капитального ремонта, проблема аккредитации и лицензирования.

Напомним, в этом году 1 сентября в Челябинской области за парты сядут более 389 тыс. школьников.

В День знаний в микрорайоне Парковый южноуральской столицы откроется самая большая школа в регионе. В нее уже зачислено 1,7 тыс. детей, среди которых 467 — первоклассники. Также в школе будут обучаться ребята с ограниченными возможностями здоровья.

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