Школы в Челябинской области не полностью обеспечены бесплатными учебниками — Васильева
В этом году 1 сентября на Южном Урале за парты сядут более 389 тыс. школьников.
В этом году 1 сентября на Южном Урале за парты сядут более 389 тыс. школьников.
Школы в шести регионах, включая Челябинскую область, не полностью обеспечены бесплатными учебниками — об этом заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Шесть регионов не выполнили требования по стопроцентному обеспечению учебниками. Это Кировская область (98%) Амурская (98%), Челябинская (82%), Удмуртия (96%) Бурятия (92%) Дагестан (42%)», — сказала Васильева на селекторном совещании «О готовности системы образования к началу 2017−2018 учебного года», которое проводит
Среди других недочетов, названных главой Минобрнауки, обучение во вторую смену, необходимость проведения в школах капитального ремонта, проблема аккредитации и лицензирования.
Напомним, в этом году 1 сентября в Челябинской области за парты сядут более 389 тыс. школьников.
В День знаний в микрорайоне Парковый южноуральской столицы откроется самая большая школа в регионе. В нее уже зачислено 1,7 тыс. детей, среди которых 467 — первоклассники. Также в школе будут обучаться ребята с ограниченными возможностями здоровья.