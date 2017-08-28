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14:46 (мск), источник: Volga News

На День города в Новокуйбышевске выступят Владимир Пресняков и Наталья Подольская

В субботу, 2 сентября, в Новокуйбышевске пройдут масштабные мероприятия, посвященные 65-летию города и 60-летию Новокуйбышевской нефтехимической компании, сообщает пресс-служба городской администрации.

Празднование начнется в 11:00 на площади им. Ленина и откроется Фестивалем национальных культур народов Поволжья «Национальные сезоны».

Также в программе торжественные церемонии открытия Триумфальной арки и памятника А. С. Федотовой, Герою Социалистического Труда, первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта. В 17:00 состоится открытие Ледового дворца на озере Сакулино.

В 18:00 на стадионе «Нефтяник» начнется выступление творческих коллективов Самарской области.

Также для жителей и гостей города выступят приглашенные гости — Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям и торжественными церемониями в городе будет ограничено движение транспорта. 1 сентября с 12:30 до 17:00 на пересечении в районе ул. Коммунистической — площади им. Ленина — ул.50-летия НПЗ. Этот же участок будет закрыт на следующий день с 9:00 до 18:00.

2 сентября для транспорта будут закрыты следующие дороги: с 11:00 до 12:15 на пересечении ул. Миронова и ул. Фрунзе; с 14:30 до 18:00 в сквере им. Менделеева на пересечении ул. Островского и ул. Сафразьяна; с 15:00 до 23:00 на пересечении ул. Пирогова и пр. Победы, ул. Островского и пр. Победы, по ул. Приозерная в районе ТЦ «Сити-Парк».

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