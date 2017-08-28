Схема движения транспорта по Маратовскому кольцу в Иркутске изменилась

Источник: IrkutskMedia.ru

Транспорт по Маратовскому кольцу в Иркутске будет двигаться по другой схеме. Работы по реконструкции завершены досрочно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Поворот направо на улице Баррикад и правая сторона кольца со стороны улицы Рабочая закрыты для движения транспорта, проезд по малому кольцу разрешен только троллейбусу. Выезд с кольца со стороны улиц Ангарская, Рабочая, Рабочего Штаба на улицу Баррикад и в обратном направлении осуществляется по новому проезду через территорию Павловского рынка.