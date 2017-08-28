Схема движения транспорта по Маратовскому кольцу в Иркутске изменилась
Реконструкция кольца завершилась досрочно.
Реконструкция кольца завершилась досрочно.
Транспорт по Маратовскому кольцу в Иркутске будет двигаться по другой схеме. Работы по реконструкции завершены досрочно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Поворот направо на улице Баррикад и правая сторона кольца со стороны улицы Рабочая закрыты для движения транспорта, проезд по малому кольцу разрешен только троллейбусу. Выезд с кольца со стороны улиц Ангарская, Рабочая, Рабочего Штаба на улицу Баррикад и в обратном направлении осуществляется по новому проезду через территорию Павловского рынка.
Отметим, пока на развязке будут дежурить посты ГИБДД, пока жители и гости города не привыкнут к новой схеме движения.