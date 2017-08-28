В Башкирии торжественные линейки ко Дню знаний пройдут 1 сентября

В этот день во всех школах страны пройдет первый урок на тему «Россия, устремленная в будущее». На этот же день выпадает мусульманский праздник разговения Курбан-байрам, объявленный в республике выходным.

«В целях организации единого образовательного пространства по всей Российской Федерации принято решение, что в Башкортостане школьники пойдут на торжественную линейку 1 сентября, — сказала министр образования республики Гульназ Шафикова. — По этому поводу было очень много обращений от родителей, и дети хотят пойти на линейку 1 сентября, особенно первоклассники. Мы обсудили этот вопрос с представителями мусульманского духовенства, они говорят, что каких-то противоречий по этому поводу нет».