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14:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии торжественные линейки ко Дню знаний пройдут 1 сентября

УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Министерство образования Башкортостана в ответ на многочисленные обращения граждан рекомендует провести торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, 1 сентября.

В этот день во всех школах страны пройдет первый урок на тему «Россия, устремленная в будущее». На этот же день выпадает мусульманский праздник разговения Курбан-байрам, объявленный в республике выходным.

«В целях организации единого образовательного пространства по всей Российской Федерации принято решение, что в Башкортостане школьники пойдут на торжественную линейку 1 сентября, — сказала министр образования республики Гульназ Шафикова. — По этому поводу было очень много обращений от родителей, и дети хотят пойти на линейку 1 сентября, особенно первоклассники. Мы обсудили этот вопрос с представителями мусульманского духовенства, они говорят, что каких-то противоречий по этому поводу нет».

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