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15:40 (мск), источник: Volga News

С 4 сентября изменится расписание пригородных речных маршрутов

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало осеннее расписание движения судов, осуществляющих доставку пассажиров по ряду пригородных маршрутов.

Источник: РИА "Новости"

Уже известно, что начиная с 4 сентября вечерний рейс от Осипенко до Гавриловой поляны будет отправляться на час раньше, в 16:30. Количество ежедневных рейсов до Зеленой рощи уменьшится с пяти до четырех в день. От Пристани «Поляна им. Фрунзе» теплоход будет ходить только до Подгор, и не три раза в день как раньше, а уже только два. До Винновки от Речного вокзала по воде теперь можно будет добраться только по пятницам, субботам и воскресеньям — единственным рейсом. Аналогично будет построена навигация до Зольного — единственным рейсом отправлением в 8:30 от Речного вокзала.

Расписание движения «Омиков» до Рождествено изменится незначительно. Количество ежедневных рейсов снизится с 18 до 14, из которых только половина будет заходить на Проран.

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