С 4 сентября изменится расписание пригородных речных маршрутов
Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало осеннее расписание движения судов, осуществляющих доставку пассажиров по ряду пригородных маршрутов.
Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало осеннее расписание движения судов, осуществляющих доставку пассажиров по ряду пригородных маршрутов.
Уже известно, что начиная с 4 сентября вечерний рейс от Осипенко до Гавриловой поляны будет отправляться на час раньше, в 16:30. Количество ежедневных рейсов до Зеленой рощи уменьшится с пяти до четырех в день. От Пристани «Поляна им. Фрунзе» теплоход будет ходить только до Подгор, и не три раза в день как раньше, а уже только два. До Винновки от Речного вокзала по воде теперь можно будет добраться только по пятницам, субботам и воскресеньям — единственным рейсом. Аналогично будет построена навигация до Зольного — единственным рейсом отправлением в 8:30 от Речного вокзала.
Расписание движения «Омиков» до Рождествено изменится незначительно. Количество ежедневных рейсов снизится с 18 до 14, из которых только половина будет заходить на Проран.