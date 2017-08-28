Кревский и Гольшанский замки XV—XVII вв.еков теперь можно посетить виртуально
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кревский и Гольшанский замки
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кревский и Гольшанский замки
«В нашем музее теперь можно отправиться в виртуальную экскурсию по Кревскому и Гольшанскому замкам. С помощью 3D-очков можно перенестись в прошлое и увидеть эти замки во времена их расцвета — примерно
Кревский замок в виртуальной реальности представлен в первую очередь как крепость, а в Гольшанском можно более подробно изучить залы, обстановку, погрузиться в атмосферу того времени.
Рядом с очками для 3D-путешествий в прошлое расположены специальные экраны, на которых можно увидеть оба замка такими, как они выглядят сейчас.
«Наша цель — популяризация этих замков. Это наше
Реализация проекта началась еще несколько лет назад и потребовала кропотливой работы над воссозданием архитектурных деталей и интерьеров. Сейчас автор проекта уже думает над его продолжением, поэтому в будущем могут появиться виртуальные туры и по другим белорусским замкам. В ближайших планах — воссоздание замка «Белый Ковель», уже собирается необходимая информация.
Проект реализовывается минским энтузиастом Ахремом Белобровиком при технической поддержке Samsung и в партнерстве с Национальным историческим музеем.