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15:39 (мск), источник: БЕЛТА

Кревский и Гольшанский замки XV—XVII вв.еков теперь можно посетить виртуально

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кревский и Гольшанский замки XV—XVII вв.еков теперь можно посетить виртуально, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Национального исторического музея Олег Рыжков.

Источник: БЕЛТА

«В нашем музее теперь можно отправиться в виртуальную экскурсию по Кревскому и Гольшанскому замкам. С помощью 3D-очков можно перенестись в прошлое и увидеть эти замки во времена их расцвета — примерно XV—XVII вв.ека. Цифровая реконструкция создавалась на основе исторических данных, консультаций с археологами, учеными. Могут быть неточности в интерьере, но все максимально приближено к историческим фактам», — сказал Олег Рыжков.

Кревский замок в виртуальной реальности представлен в первую очередь как крепость, а в Гольшанском можно более подробно изучить залы, обстановку, погрузиться в атмосферу того времени.

Рядом с очками для 3D-путешествий в прошлое расположены специальные экраны, на которых можно увидеть оба замка такими, как они выглядят сейчас.

«Наша цель — популяризация этих замков. Это наше историко-культурное наследие. У этих руин тоже есть особая энергетика. На мой взгляд, их нужно сохранить, создать туристический проект. Сейчас ни один посетитель не проходит мимо этих очков. Люди погуляют по нашему музею, посмотрят виртуальную экскурсию и наверняка захотят посетить Кревский и Гольшанский замки», — отметил директор музея.

Реализация проекта началась еще несколько лет назад и потребовала кропотливой работы над воссозданием архитектурных деталей и интерьеров. Сейчас автор проекта уже думает над его продолжением, поэтому в будущем могут появиться виртуальные туры и по другим белорусским замкам. В ближайших планах — воссоздание замка «Белый Ковель», уже собирается необходимая информация.

Проект реализовывается минским энтузиастом Ахремом Белобровиком при технической поддержке Samsung и в партнерстве с Национальным историческим музеем.

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