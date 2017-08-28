Сергей Левченко: Специальное судно по утилизации отходов будет создано на Байкале
Корабль будет обслуживать паромы, которые переправляют людей на Ольхон.
Корабль будет обслуживать паромы, которые переправляют людей на Ольхон.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос по созданию специального судна, которое будет обслуживать паромы, перевозящие людей на остров Ольхон. Это судно будет собирать «грязные воды» и заправлять паромы. Также глава региона отметил, что количество паромов будет увеличиваться, именно поэтому им нужна техническая поддержка. Об этом заявил губернатор во время
«Количество судов будет увеличивается, соответственно, задача по поводу их заправок, по поводу того, чтобы утилизировать и собирать грязные воды, конечно, тоже стоит. Поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос по созданию судна специального, которое будет этим заниматься. Байкал большой, это не три и пять км, чтобы собрать отработанные масла. То есть, должен ходить корабль, который будет обслуживать», — сказал глава региона.
Сергей Левченко также рассказал, что за последние несколько лет на переправе работало