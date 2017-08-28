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18:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко: Специальное судно по утилизации отходов будет создано на Байкале

Корабль будет обслуживать паромы, которые переправляют людей на Ольхон.

Источник: AP 2017

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос по созданию специального судна, которое будет обслуживать паромы, перевозящие людей на остров Ольхон. Это судно будет собирать «грязные воды» и заправлять паромы. Также глава региона отметил, что количество паромов будет увеличиваться, именно поэтому им нужна техническая поддержка. Об этом заявил губернатор во время пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной первому Байкальскому международному экологическому водному форуму в Москве, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

«Количество судов будет увеличивается, соответственно, задача по поводу их заправок, по поводу того, чтобы утилизировать и собирать грязные воды, конечно, тоже стоит. Поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос по созданию судна специального, которое будет этим заниматься. Байкал большой, это не три и пять км, чтобы собрать отработанные масла. То есть, должен ходить корабль, который будет обслуживать», — сказал глава региона.

Сергей Левченко также рассказал, что за последние несколько лет на переправе работало один-два небольших парома. Теперь транспорт достаточно большой и насчитывает три парома.

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