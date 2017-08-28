Газманов и Хор Турецкого выступят на празднике 80-летия Краснодарского края
КРАСНОДАР, 28 августа, ФедералПресс. На площадке перед спорткомплексом «Баскет-холл» 16 сентября состоится праздник в честь 80-летия Краснодарского края.
КРАСНОДАР, 28 августа, ФедералПресс. На площадке перед спорткомплексом «Баскет-холл» 16 сентября состоится праздник в честь 80-летия Краснодарского края.
Мероприятие в честь юбилея города пройдет 16 сентября в 16:00. Жители и гости смогут посетить тематические площадки,
На экранах, установленных на площади, можно будет посмотреть торжественную часть с награждением тружеников Кубани и праздничный концерт. Хедлайнерами станут народный артист России Олег Газманов и Хор Турецкого.
«ФедералПресс» напоминает, что 15 сентября в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоится праздничный концерт, хедлайнером которого станет певица и телеведущая Пелагея Ханова.