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15:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Газманов и Хор Турецкого выступят на празднике 80-летия Краснодарского края

КРАСНОДАР, 28 августа, ФедералПресс. На площадке перед спорткомплексом «Баскет-холл» 16 сентября состоится праздник в честь 80-летия Краснодарского края.

Мероприятие в честь юбилея города пройдет 16 сентября в 16:00. Жители и гости смогут посетить тематические площадки, выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства, кубанские подворья и курени, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На экранах, установленных на площади, можно будет посмотреть торжественную часть с награждением тружеников Кубани и праздничный концерт. Хедлайнерами станут народный артист России Олег Газманов и Хор Турецкого.

«ФедералПресс» напоминает, что 15 сентября в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоится праздничный концерт, хедлайнером которого станет певица и телеведущая Пелагея Ханова.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Степанов
по моему Краснодару 224 года
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