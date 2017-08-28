В центре Петербурга поймали обезьяну
В Петербурге разыскивают хозяев обезьяны, которая утром 28 августа в одиночестве гуляла в центре города.
В Петербурге разыскивают хозяев обезьяны, которая утром 28 августа в одиночестве гуляла в центре города.
Животное удалось поймать, сейчас оно находится в квартире неподалеку от места утренней прогулки и ждет владельца.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, примата заметили примерно в 11 утра на перекрестке между улицами Ломоносова и Разъезжей. Наблюдавшие за поимкой местные жители сообщали, что раньше уже видели мальчика, гулявшего с обезьяной на поводке по Ломоносова.
Подобравшие зверька петербуржцы намеревались отдать его в центр реабилитации диких животных, но там, с их слов, не взяли трубку. Обезьянка чипованная, но координаты хозяина пока установить не удалось.
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