В центре Петербурга поймали обезьяну

Животное удалось поймать, сейчас оно находится в квартире неподалеку от места утренней прогулки и ждет владельца.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, примата заметили примерно в 11 утра на перекрестке между улицами Ломоносова и Разъезжей. Наблюдавшие за поимкой местные жители сообщали, что раньше уже видели мальчика, гулявшего с обезьяной на поводке по Ломоносова.

Подобравшие зверька петербуржцы намеревались отдать его в центр реабилитации диких животных, но там, с их слов, не взяли трубку. Обезьянка чипованная, но координаты хозяина пока установить не удалось.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="19534dea-b0cd-4010-9bf4-2d57ffc41b38" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.