В Волгоградской области из-за пожаров не перенесут начало учебного года

Источник: РИА Новости

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но 25 августа ситуация вновь ухудшилась, в этот день в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.

В результате пожаров было эвакуировано несколько населенных пунктов, а смены в четырех детских лагерях досрочно прекращены. Кроме того, был перекрыт участок федеральной трассы близ села Оленье в Дубовском районе. Более 50 населенных пунктов Волгоградской области удалось спасти от пожаров, не допустив распространения огня на жилые дома.

«Сроки начала учебного года не сдвигаются, у нас в области все учреждения готовы к приему школьников, у нас ни один социальный объект не пострадал в результате пожаров», — пояснил собеседник агентства.