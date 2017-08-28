Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свадьба племянника Кадырова с Rolls-Royce ошеломила Рунет (видео)
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Назван продукт, резко увеличивающий риск сердечного приступа
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: в Киеве поведали о действиях власти при возвращении Донбасса
HP о том как Путин развалил США, выиграл 3 мировую
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ рассказали об ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
16:07 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области из-за пожаров не перенесут начало учебного года

Начало учебного года в Волгоградской области из-за природных пожаров, произошедших в нескольких районах региона, переносить не будут, сообщил РИА Новости представитель администрации области.

Источник: РИА Новости

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но 25 августа ситуация вновь ухудшилась, в этот день в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.

В результате пожаров было эвакуировано несколько населенных пунктов, а смены в четырех детских лагерях досрочно прекращены. Кроме того, был перекрыт участок федеральной трассы близ села Оленье в Дубовском районе. Более 50 населенных пунктов Волгоградской области удалось спасти от пожаров, не допустив распространения огня на жилые дома.

«Сроки начала учебного года не сдвигаются, у нас в области все учреждения готовы к приему школьников, у нас ни один социальный объект не пострадал в результате пожаров», — пояснил собеседник агентства.

По информации представителя региональной администрации, жители области, чьи дома пострадали от пожаров, расселены у родственников, в пунктах временного размещения никого нет. В результате пожаров 23 августа сообщалось о порядка 18 поврежденных жилых строениях (всего повреждено 155 объектов). Информация о поврежденных жилых строениях в результате пожаров 25 августа уточняется.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Волгоградской области из-за пожаров не перенесут начало учебного года
Власти Волгоградской области помогут пострадавшим от степных пожаров
Юлия Липницкая завершила карьеру
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
В Испании представлен законопроект по отделению Каталонии
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Минкультуры хочет кардинально поменять правила кинопроката
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь