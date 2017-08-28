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15:59 (мск), источник: Ведомости

Минкультуры предложило кардинально поменять правила кинопроката

Прокатчики, которые не выплатят в государственный Фонд кино 5 млн руб. за показ хотя бы одного фильма в российских кинотеатрах, могут лишиться права прокатывать в нашей стране все другие картины, следует из проекта поправок в закон о кинематографии, опубликованный на сайте государственных актов. Этот проект подготовлен Министерством культуры.

Источник: Reuters

Новые нормы кардинально меняют регулирование кинопроката в России. Сейчас платят только 3500 руб. за прокатное удостоверение. Если проект примут, помимо прокатного удостоверения прокатчикам потребуется внести единовременный фиксированный сбор в 5 млн руб. за один фильм. Российским фильмам этот платеж полностью компенсируют из того же Фонда кино.

То есть фактически это платеж только за выход в России зарубежного кино. Сбор нужен, чтобы зачистить прокат от низкобюджетного иностранного кино и получить дополнительные деньги для производства российских картин, объяснял весной министр культуры Владимир Мединский.

В российском прокате слишком много голливудских картин не лучшего качества, они отбирают зрителя у российского кино, объяснял он. Будет больше сеансов для российского кино, поддерживал министра управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев.

Об инициативе Минкультуры стало известно в январе, она вызвала массу претензий прокатчиков, продюсеров и режиссеров: они предупреждали, что из проката исчезнет качественное иностранное авторское кино.

На прошлой неделе Мединский заявил, что все-таки внесет проект в правительство. Два сотрудника Минкультуры тогда рассказали «Ведомостям», что чиновники прислушались к мнению индустрии и внесли в проект исключение для фильмов, которые выходят не более чем на 100 экранах. Крупные премьеры выходят на 1000 и более экранов. Это оставило бы на экранах культурно значимое зарубежное кино, соглашался продюсер Сергей Сельянов.

Но в итоге в тексте прописано исключение для фильмов, которые выходят меньше чем 100 сеансами.

После того как число показов в кинотеатрах превысит 100 сеансов (то есть показов), прокатчик обязан в течение 30 дней выплатить в Фонд кино 5 млн руб. Если он этого не делает, Минкультуры отзывает прокатное удостоверение для этого фильма, что означает конец проката в кинотеатрах.

Фильм может повторно получить удостоверение после того прокатчик выплатит 5 млн руб. Если прокатчик этого не сделает вообще, то Минкультуры может отказать этой компании в прокате других картин, указано в проекте.

Заместитель министра культуры Сергей Обрывалин подтвердил «Ведомостям», что речь идет именно о 100 сеансах или просмотрах: «Но мы готовы обсуждать эту цифру».

Исключение для единиц

Сотня сеансов — очень низкий порог для картин в российском прокате. Из фильмов, которые кинотеатры показали в прошедший уикенд, «Малыш на драйве» вышел почти 21 000 сеансами, комедия «Бабушка легкого поведения» 13 151 сеансами, «Валериан и город тысячи планет» — 10452 сеансами, а последний фильм в топ-10 по кассе за уикенд хоррор «Оно приходит ночью» — 2 834 сеансами (данные государственной системы ЕАИС).

Гендиректор «Невафильм Research» Олег Березин говорит, что меньше 100 сеансами в России выходит десятки картин в год, не более того: получается, практически все фильмы попадают под новое регулирование. С этой оценкой согласен и сотрудник крупной прокатной компании.

Другой чиновник объяснил, что Минкультуры готово на такие ограничение по сеансам, чтобы максимально освободить место в прокате для российского кино. В крайнем случае, авторское зарубежное кино можно смотреть и в онлайн-кинотеатрах, рассуждает он.

По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», в 2016 г. российские кинотеатры показали 585 картин, 413 — иностранные. Сборы в России превысили 49 млрд руб., 18,4% принесли российские фильмы. В 2015 г. было 17,9%.

Увеличение сбора приведет к тому, что из проката вымоется около половины голливудских картин и отечественные фильмы получат дополнительно 7% сеансов, подсчитывал Фонд кино.

Средняя касса иностранной картины в 2016 г. составила 104,6 млн руб, российской — 54 млн руб, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Но это средние цифры, половина сборов остается у кинотеатров, прокатчики отдают основную часть причитающихся им сборов продюсерам, а также платят за продвижение, дистрибуцию копий. По самым грубым расчетам, прокатчик может выплатить государству 5 млн руб, если фильм собрал в прокате минимум 20 млн руб, говорил Березин. В 2016 г. лишь 193 иностранных фильма, т. е. половина из них, собрали более 20 млн руб, подсчитали «Ведомости» на основе данных «Бюллетеня».

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Алексей Линник
Российское кино последнего времени это просто уже бесконечные высеры на нашу страну, историю и народ, минкульт предлагает нас утопить в этих помойных реках?
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