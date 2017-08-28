Жаркие проводы лета в Челябинске

Ночью и завтра днем, 29 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западных направлений 3−8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет +9−13, днем потеплеет до +19−24. В Челябинске ночью — +10−12, днем столбики термометров покажут +20−22.

Согласно прогнозам, одним из самых жарких дней на неделе в Челябинске ожидается 1 сентября — до +28 градусов, при этом синоптики прогнозируют дождь. Выходные тоже будут по-летнему теплыми, в субботу — +31, в воскресенье, — +26 с небольшими осадками в виде дождя.