Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
HuffPost рассказал, как Путин развалил США и выиграл 3-ю мировую
«Это смешно»: эксперт про опасность армии Украины
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
СМИ рассказали об ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
16:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Жаркие проводы лета в Челябинске

В Челябинске снова обещают жаркую неделю, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на gismeteo.ru.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 78% 767 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Ночью и завтра днем, 29 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западных направлений 3−8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет +9−13, днем потеплеет до +19−24. В Челябинске ночью — +10−12, днем столбики термометров покажут +20−22.

Согласно прогнозам, одним из самых жарких дней на неделе в Челябинске ожидается 1 сентября — до +28 градусов, при этом синоптики прогнозируют дождь. Выходные тоже будут по-летнему теплыми, в субботу — +31, в воскресенье, — +26 с небольшими осадками в виде дождя.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Евгения Осина отыскали среди бомжей волонтеры
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Юлия Липницкая завершила карьеру
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
В Испании представлен законопроект по отделению Каталонии
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Минкультуры хочет кардинально поменять правила кинопроката
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь