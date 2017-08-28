На Куршской косе установили новую смотровую площадку
В национальном парке «Куршская коса» установили новую смотровую площадку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор учреждения Анатолий Калина.
В национальном парке «Куршская коса» установили новую смотровую площадку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор учреждения Анатолий Калина.
Площадку установили на маршруте «Высота Эфа». К ней ведёт вымощенный древесиной настил. Сейчас ведутся работы по установке перил лестниц.
Весной 2016 года началась реконструкция «Высоты Эфа». В её рамках запланировали замену деревянных настилов, которые предохраняют почву от нагрузки.