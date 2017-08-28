Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков высказался про актера РФ, воюющего за Украину
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"Мы терпели друг друга": Марина Федункив о разводе с мужем
Фанаты назвали некрасивой 18-летнюю дочь Деппа
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ рассказали об ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
16:13 (мск), источник: Клопс.ru

На Куршской косе установили новую смотровую площадку

В национальном парке «Куршская коса» установили новую смотровую площадку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор учреждения Анатолий Калина.

Площадку установили на маршруте «Высота Эфа». К ней ведёт вымощенный древесиной настил. Сейчас ведутся работы по установке перил лестниц.

Весной 2016 года началась реконструкция «Высоты Эфа». В её рамках запланировали замену деревянных настилов, которые предохраняют почву от нагрузки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин выразил надежду на приход молодых политиков к власти в регионах
В Центробанке сочли, что рост зарплат негативно скажется на экономике страны
Юлия Липницкая завершила карьеру
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
В Испании представлен законопроект по отделению Каталонии
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Минкультуры хочет кардинально поменять правила кинопроката
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Петербург застраивают квартирами-студиями
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь