Кинотеатр в США отказался показывать «Унесенных ветром» из-за скандала с расизмом

Лента вышла в 1939 году. В ней сыграли Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Оливия Де Хэвилленд.

Orpheum проводил ежегодные показы этой картины. В 2017-м мероприятие состоялось 11 августа, то есть одновременно с событиями в Шарлотсвилле.

После показа кинотеатр получил жалобы, авторы которых критиковали то, как в «Унесенных ветром» представлены чернокожие и как лента «романтизирует» старый Юг.