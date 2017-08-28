Кинотеатр в США отказался показывать «Унесенных ветром» из-за скандала с расизмом
Кинотеатр Orpheum в Мемфисе отказался показывать фильм «Унесенные ветром»
Кинотеатр Orpheum в Мемфисе отказался показывать фильм «Унесенные ветром»
Лента вышла в 1939 году. В ней сыграли Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Оливия Де Хэвилленд.
Orpheum проводил ежегодные показы этой картины. В 2017-м мероприятие состоялось 11 августа, то есть одновременно с событиями в Шарлотсвилле.
После показа кинотеатр получил жалобы, авторы которых критиковали то, как в «Унесенных ветром» представлены чернокожие и как лента «романтизирует» старый Юг.
В итоге Orpheum решил не показывать картину в 2018 году. Такое решение понравилось не всем комментаторам. Некоторые посчитали, что это оскорбляет всю съемочную группу «Унесенных ветром».