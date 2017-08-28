В Пермь прибыли кадеты из Индии

На время учебно-полевых сборов гостей поделили на группы и распределили по взводам. Все по расписанию — учебные занятия, физическая нагрузка и даже мастер- классы по индийским танцам.

Впервые индийская делегация побывала в Перми в 2010 году. Правда, тогда их визит носит только ознакомительный характер. Для пермских ребят такие встречи — отличная возможность подтянуть английский язык.