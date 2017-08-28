В Пермь прибыли кадеты из Индии
Две недели кадеты из Индии будут учиться наравне с пермскими ребятами.
Две недели кадеты из Индии будут учиться наравне с пермскими ребятами.
На время
Впервые индийская делегация побывала в Перми в 2010 году. Правда, тогда их визит носит только ознакомительный характер. Для пермских ребят такие встречи — отличная возможность подтянуть английский язык.
Иностранные гости пробудут в Пермском кадетском корпусе до 1 сентября и примут участие в торжественной линейке. А наши кадеты с ответным визитом отправятся в Индию уже зимой.