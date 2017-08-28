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16:15 (мск), источник: Вести - Пермь

В Пермь прибыли кадеты из Индии

Две недели кадеты из Индии будут учиться наравне с пермскими ребятами.

На время учебно-полевых сборов гостей поделили на группы и распределили по взводам. Все по расписанию — учебные занятия, физическая нагрузка и даже мастер- классы по индийским танцам.

Впервые индийская делегация побывала в Перми в 2010 году. Правда, тогда их визит носит только ознакомительный характер. Для пермских ребят такие встречи — отличная возможность подтянуть английский язык.

Иностранные гости пробудут в Пермском кадетском корпусе до 1 сентября и примут участие в торжественной линейке. А наши кадеты с ответным визитом отправятся в Индию уже зимой.

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