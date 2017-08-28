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16:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Украины рассказали британскому журналисту об отдыхе в Крыму

Грэм Филлипс снял ряд репортажей о полуострове.

Британский журналист Грэм Филлипс снял серию роликов об отдыхе в Крыму. Их он выложил на своем канале в Youtube.

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Известный журналист поговорил с туристами, в том числе из Украины. Многие откровенно говорят: Крым прекрасен!

— Мне нравится Крым, здесь очень хорошо, — рассказала Елена из Днепропетровска. — Мой муж из Алушты, поэтому я каждый год приезжаю сюда на все лето.

Грэм не мог не спросить о давлении на Украине, санкциях и прочих угрозах, а также о позиции местных СМИ.

— Я человек аполитичный, Крым для меня родное место, куда я приезжаю отдыхать очень много лет. Мы все люди, все славяне и для меня ничего не изменилось, — признается Елена.

— На границе немного есть сложности, стало дольше. А приезжая сюда, я не чувствую никакого давления, у нас вообще интернациональная семья. Тут все приветливые, все радостные и ведь на лицах не написано, кто это — русский или украинец. Все (граждане Украины, — Авт.) как ехали, так и едут сюда.

По словам Елены, на полуострове за последние три года стало лучше. Видно, что Крым финансируется, кругом строительство.

— Посмотрите на тот же «Артек» — он преобразился. Моей дочке 6 лет. Мы планируем ее в следующем году в «Артек» отправить, — рассказала молодая женщина.

Гости из Харькова, Мелитополя, Запорожья, которые сейчас отдыхают в Крыму, солидарны с Еленой. По их словам, они будут приезжать на полуостров, потому что «это рай».

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