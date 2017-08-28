Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Свадьба дочки Турецкого затмила торжество внука Пугачевой
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
"Мы терпели друг друга": Марина Федункив о разводе с мужем
Фанаты назвали некрасивой 18-летнюю дочь Деппа
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ рассказали об ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
16:48 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельские таможенники изъяли около 20 т арбузов

При проведении специальных мероприятий сотрудники таможни в Ветковском районе остановили Volvo. В грузовом отсеке автомобиля из Российской Федерации перевозилось около 20 т арбузов. Однако фитосанитарный сертификат, представленный водителем, был выдан на другой товар.

Источник: РИА "Новости"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза крупной партии арбузов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.

При проведении специальных мероприятий сотрудники таможни в Ветковском районе остановили Volvo. В грузовом отсеке автомобиля из Российской Федерации перевозилось около 20 т арбузов. Однако фитосанитарный сертификат, представленный водителем, был выдан на другой товар. Отсутствие документа ставит под вопрос качество и безопасность продукции.

Партия арбузов изъята. По факту нарушения законодательства Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Минобразования о начале уроков: никакой дезориентации в школах быть не долж
В подвале жилого дома в Бресте обнаружено 25 кг ртути
Юлия Липницкая завершила карьеру
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
В Испании представлен законопроект по отделению Каталонии
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Минкультуры хочет кардинально поменять правила кинопроката
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь