Гомельские таможенники изъяли около 20 т арбузов

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза крупной партии арбузов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.
При проведении специальных мероприятий сотрудники таможни в Ветковском районе остановили Volvo. В грузовом отсеке автомобиля из Российской Федерации перевозилось около 20 т арбузов. Однако фитосанитарный сертификат, представленный водителем, был выдан на другой товар. Отсутствие документа ставит под вопрос качество и безопасность продукции.
Партия арбузов изъята. По факту нарушения законодательства Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси.