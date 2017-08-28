Гомельские таможенники изъяли около 20 т арбузов

При проведении специальных мероприятий сотрудники таможни в Ветковском районе остановили Volvo. В грузовом отсеке автомобиля из Российской Федерации перевозилось около 20 т арбузов. Однако фитосанитарный сертификат, представленный водителем, был выдан на другой товар. Отсутствие документа ставит под вопрос качество и безопасность продукции.