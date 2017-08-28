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16:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Синоптики обещают, что в Беларусь на этой неделе вернется тепло

Сухо и довольно тепло будет в Беларуси в последние дни августа. Циклон, принесший в страну дожди, уступит место антициклону. Однако в ночные и утренние часы в некоторых районах возможен туман.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

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Умеренно теплая и без осадков погода ожидается в Беларуси на этой неделе

Вторник, 29 августа. Ночью термометры покажут +6−12°C, днем будет +15−21°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует умеренный северный ветер.

Среда, 30 августа. Ночная температура составит +5−11°C, дневная — +17−24°C. Осадков также не ожидается. Ветер южный и юго-западный со скоростью 2−4 м/с.

Четверг, 31 августа. И снова зонтик можно оставить дома. В ночные часы будет +5−12°C, днем воздух прогреется до +19−26°C, по юго-западу — до +28°C. Подует умеренный юго-западный ветер.

Пятница, 1 сентября. Ожидается ясная солнечная погода, легкий южный ветер. Ночью термометры покажут +8−14°C, днем будет по-летнему тепло — до +20−27°C.

К выходным в Беларусь придет влажная воздушная масса с Западной Европы, в некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди, ночью и утром сгустится слабый туман. В субботу, 2 сентября, ночная температура составит +8−14°C, дневная +19−26°C. В воскресенье, 3 сентября, ночью ожидается +8−14°C, днем — +17−24°C.

Подготовила Юлия РАК.

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