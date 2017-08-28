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17:06 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области 1 сентября за парты сядут 330 тысяч школьников

В понедельник, 28 августа 2017 года, глава кабмина Дмитрий Медведев провел совещание о готовности системы образования страны к новому учебному году.

Источник: Новости Воронежа

По словам председателя правительства России, в нашей стране за парты сядут 15,5 млн школьников. В первый класс пойдут 1,8 млн детей. При этом в стране работают 94 тысячи образовательных учреждений, включая 42 тысячи школы.

В совещании принял участие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. В регионе к новому учебному году готовы все образовательные учреждения:

 — 752 школы;
— 670 дошкольных учреждений;
— 36 профессиональных образовательных учреждения;
— 28 интернатов;
— 102 межшкольных учебных комбината.

За парты в Воронежской области сядут 330 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, это на 4 процента больше. Из них — 25,1 тысячи первоклассников.

Отметим, в 2017 учебном голу в регионе будут использовать 470 школьных автобусов. Они будут доставлять более 16 тысяч детей по семистам школьным маршрутам. Власти полностью заменили автобусы старше десяти лет. Таких было 168 штук.

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