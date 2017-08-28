В Воронежской области 1 сентября за парты сядут 330 тысяч школьников

Источник: Новости Воронежа

По словам председателя правительства России, в нашей стране за парты сядут 15,5 млн школьников. В первый класс пойдут 1,8 млн детей. При этом в стране работают 94 тысячи образовательных учреждений, включая 42 тысячи школы.

В совещании принял участие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. В регионе к новому учебному году готовы все образовательные учреждения:

— 752 школы;

— 670 дошкольных учреждений;

— 36 профессиональных образовательных учреждения;

— 28 интернатов;

— 102 межшкольных учебных комбината.

За парты в Воронежской области сядут 330 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, это на 4 процента больше. Из них — 25,1 тысячи первоклассников.