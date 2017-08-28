Новый административный центр появился в Алматы

«Наурызбайский район развивается по принципу полицентричности. С открытием нового административного центра все государственные услуги будут предоставляться в одном месте» — подчеркнул аким Алматы Бауыржан Байбек..



Наурызбайскому району Алматы исполнилось три года. За это время, по данным местных властей, заасфальтировано 188 км районных дорог, подключены к теплоснабжению 64 многоквартирных дома. Район полностью газифицирован. Кроме того, построены 2 школы, 3 поликлиники, на принципах ГЧП открыты 33 детских сада, а также 17 спортивных и детских площадок.