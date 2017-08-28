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17:47 (мск), источник: Nur.kz

Дипломаты объяснили гигантские очереди возле консульства Китая в Алматы

Горожане стоят под палящим солнцем.

Источник: Nur.kz

Этим летом алматинцы в соцсетях жаловались на огромные очереди возле генерального консульства Китая. Сотни людей простаивали под палящим солнцем, чтобы получить визу, передает NUR.KZ.

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В ведомстве отметили, что знают о сложившейся ситуации «ввиду повышенной потребности казахстанских граждан в оформлении студенческих виз» и предпринимают необходимые меры по ее разрешению.

Так, выделено дополнительное специальное окошко для оформления студенческих виз и принято решение на временной основе увеличить количество приемных дней (подача документов для оформления студенческих виз теперь возможна в течении всего дня по четвергам).

«В связи с этим, генконсульство напоминает казахстанским студентам о своевременном оформления студенческих виз. Генконсульство гарантирует, что все студенты, документы которых соответствуют всем законным требованиям, смогут беспрепятственно получить студенческие визы», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в ответ на вопросы заявителей на получение виз касательно порядка очередей 15 мая на сайте генконсульства было опубликовано заявление на китайском и русском языках, которое также было размещено на доске объявлений у входа в консульский отдел.

Также дипломаты подчеркнули, что сотрудники генконсульства не имеют права и не станут за деньги помогать пройти в здание без очереди. Ранее алматинцы жаловались, что посредники предлагают пройти без очереди за 5 тысяч тенге.

«В случае возникновения ситуации, где с Вас потребуют какой-либо оплаты за очередность, просьба отказать в уплате за подобные услуги и сохранить доказательство, с которым можно обратиться в консульский отдел генконсульства или в соответствующие казахстанские компетентные органы», — пояснили в ведомстве.

Ранее пользователь Facebook Айдос Садыков опубликовал видео и письмо некоего человека из очереди в генконсульство Китая. По словам автора ролика, ажиотаж наблюдался 29 июля. За три часа документы якобы получили только 15 человек из 300, возник хаос и случились две драки.

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