Дипломаты объяснили гигантские очереди возле консульства Китая в Алматы
Горожане стоят под палящим солнцем.
Горожане стоят под палящим солнцем.
Этим летом алматинцы в соцсетях жаловались на огромные очереди возле генерального консульства Китая. Сотни людей простаивали под палящим солнцем, чтобы получить визу, передает NUR.KZ.
В ведомстве отметили, что знают о сложившейся ситуации «ввиду повышенной потребности казахстанских граждан в оформлении студенческих виз» и предпринимают необходимые меры по ее разрешению.
Так, выделено дополнительное специальное окошко для оформления студенческих виз и принято решение на временной основе увеличить количество приемных дней (подача документов для оформления студенческих виз теперь возможна в течении всего дня по четвергам).
«В связи с этим, генконсульство напоминает казахстанским студентам о своевременном оформления студенческих виз. Генконсульство гарантирует, что все студенты, документы которых соответствуют всем законным требованиям, смогут беспрепятственно получить студенческие визы», — добавили в ведомстве.
Кроме того, в ответ на вопросы заявителей на получение виз касательно порядка очередей 15 мая на сайте генконсульства было опубликовано заявление на китайском и русском языках, которое также было размещено на доске объявлений у входа в консульский отдел.
Также дипломаты подчеркнули, что сотрудники генконсульства не имеют права и не станут за деньги помогать пройти в здание без очереди. Ранее алматинцы жаловались, что посредники предлагают пройти без очереди за 5 тысяч тенге.
«В случае возникновения ситуации, где с Вас потребуют
Ранее пользователь Facebook Айдос Садыков опубликовал видео и письмо некоего человека из очереди в генконсульство Китая. По словам автора ролика, ажиотаж наблюдался 29 июля. За три часа документы якобы получили только 15 человек из 300, возник хаос и случились две драки.