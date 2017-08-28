Техасский пес сбежал из дома во время урагана. Его нашли на улице — с мешком корма в зубах

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Житель Синтона Сальвадор Сеговиа решил встретить ураган Харви в городе. Его дети и внуки уехали, попросив его присмотреть за псом Отисом.

Вечером пятницы Сеговиа оставил Отиса с кормом и водой на веранде.

Ночью пес сбежал — возможно, испугавшись шторма, Отис смог открыть дверцу и вырваться на улицу. Сеговиа не смог докричаться до собаки ни ночью, ни утром; он не знал, куда она делась.

Зато Отиса увидела Тиэль Докенс. Она тоже осталась в городе и утром, когда ураган прошел, пошла проверять состояние домов эвакуировавшихся друзей и родных. На пути ей встретилась собака, которая просто шла по улице, держа большую пачку корма в зубах, — так, словно она выполняет важную миссию.

Докенс выложила фотографию в фейсбук и пошла вслед за псом — она хотела убедиться, что он не потерялся.

Пес не потерялся. Отис дошел до своего дома, поднялся на веранду, положил пачку корма на пол лег рядом.

Как оказалось, Отис — местный любимец. В Синтоне всего пять тысяч жителей, и многие знают эту собаку. Она спокойно гуляет по городу и заходит в магазины, где ее угощают мороженым и гамбургерами. «У него очень грустное выражение морды, и люди приходят в восторг каждый раз, когда видят его», — рассказал Сеговиа.