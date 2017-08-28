Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарасова: мне смешно говорить о возвращении Сотниковой в спорт
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Бывшему мэру Владивостока предъявили иск на 614 млн руб.
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
В Донецке ответили Порошенко на поздравление с Днем города – СМИ
СМИ: мнение о разделе Украины Госдепом США и РФ
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
18:03 (мск), источник: Meduza

Техасский пес сбежал из дома во время урагана. Его нашли на улице — с мешком корма в зубах

Жительница техасского городка Синтон Тиэль Докенс вышла на улицу после урагана Харви и увидела собаку, которая держала в зубах пачку корма. Докенс сфотографировала животное и выложила в фейсбук; у ее поста — 32 тысячи шеров и три тысячи комментариев. Газета The Washington Post рассказала историю этой собаки.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Житель Синтона Сальвадор Сеговиа решил встретить ураган Харви в городе. Его дети и внуки уехали, попросив его присмотреть за псом Отисом.

Вечером пятницы Сеговиа оставил Отиса с кормом и водой на веранде.

Ночью пес сбежал — возможно, испугавшись шторма, Отис смог открыть дверцу и вырваться на улицу. Сеговиа не смог докричаться до собаки ни ночью, ни утром; он не знал, куда она делась.

Зато Отиса увидела Тиэль Докенс. Она тоже осталась в городе и утром, когда ураган прошел, пошла проверять состояние домов эвакуировавшихся друзей и родных. На пути ей встретилась собака, которая просто шла по улице, держа большую пачку корма в зубах, — так, словно она выполняет важную миссию.

Докенс выложила фотографию в фейсбук и пошла вслед за псом — она хотела убедиться, что он не потерялся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пес не потерялся. Отис дошел до своего дома, поднялся на веранду, положил пачку корма на пол лег рядом.

Как оказалось, Отис — местный любимец. В Синтоне всего пять тысяч жителей, и многие знают эту собаку. Она спокойно гуляет по городу и заходит в магазины, где ее угощают мороженым и гамбургерами. «У него очень грустное выражение морды, и люди приходят в восторг каждый раз, когда видят его», — рассказал Сеговиа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина полагает, что Отис дошел до магазина стройматериалов, где продается собачий корм, как-то проник внутрь, нашел большую пачку и вынес ее. Псу знакомо это место: хозяин магазина постоянно подкармливал его.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
ИГ объявило о причастности к нападению на полицейских в Дагестане
Юлия Липницкая завершила карьеру
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
В Испании представлен законопроект по отделению Каталонии
ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Каспийске
Эксперты об аварии на Кубани: во всем виноват возраст автобуса
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь