Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Стали известны организаторы нападения на полицейских в Дагестане
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Порошенко критикуют за поздравление Донецка с Днем города – СМИ
СМИ: мнение о разделе Украины Госдепом США и РФ
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
17:50 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Побывать «На борТу-144» приглашают казанцев в День знаний

(Город Казань KZN.RU, 28 августа). 1 сентября в Казани пройдет праздник «На борТу-144» под слоганом «День знаний на высоте!».

Возле легендарного самолета Ту-144 на территории между 2-м и 8-м учебными зданиями КНИТУ-КАИ развернется развлекательная площадка для жителей города, а также состоится открытый показ фильма «Время первых».

КНИТУ-КАИ совместно с Домом занимательной науки и техники представит выставку технического творчества. Дети и их родители смогут ощутить себя пилотами на авиатренажере, посмотреть показательные выступления авиамоделистов, прикоснуться к миру инженерии в игровой форме. Инженерный лицей КНИТУ-КАИ научит детей и школьников, как просто и быстро смастерить собственный самолетик.

На мероприятии пройдет открытая лекция, посвященная истории легенды российской авиации — Ту-144.

Кроме того, в этот день все желающие смогут ознакомиться с работой творческих коллективов университета. Гостей праздника ждут творческие номера студентов, презентация студенческой жизни вуза, музыкальная программа от диджея.

Для активных гостей праздника предусмотрена спортивная площадка, где можно будет поиграть в баскетбол и стритбол. Любители науки смогут проявить себя в «Science Slam KAI» — международном проекте популяризации науки, в рамках которого молодые ученые и специалисты расскажут о своих достижениях.

Мероприятия начнутся в 16.00, кинопоказ стартует в 18.00. Вход свободный, сообщает пресс-служба казанского вуза.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Первоклассники Кировского и Московского районов Казани получат портфели с канцтоварами
Юлия Липницкая завершила карьеру
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
В Испании представлен законопроект по отделению Каталонии
ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Каспийске
Эксперты об аварии на Кубани: во всем виноват возраст автобуса
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь