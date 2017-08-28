Побывать «На борТу-144» приглашают казанцев в День знаний
(Город Казань KZN.RU, 28 августа). 1 сентября в Казани пройдет праздник «На борТу-144» под слоганом «День знаний на высоте!».
(Город Казань KZN.RU, 28 августа). 1 сентября в Казани пройдет праздник «На борТу-144» под слоганом «День знаний на высоте!».
Возле легендарного самолета Ту-144 на территории между 2-м и 8-м учебными зданиями
На мероприятии пройдет открытая лекция, посвященная истории легенды российской авиации — Ту-144.
Кроме того, в этот день все желающие смогут ознакомиться с работой творческих коллективов университета. Гостей праздника ждут творческие номера студентов, презентация студенческой жизни вуза, музыкальная программа от диджея.
Для активных гостей праздника предусмотрена спортивная площадка, где можно будет поиграть в баскетбол и стритбол. Любители науки смогут проявить себя в «Science Slam KAI» — международном проекте популяризации науки, в рамках которого молодые ученые и специалисты расскажут о своих достижениях.
Мероприятия начнутся в 16.00, кинопоказ стартует в 18.00. Вход свободный, сообщает