Побывать «На борТу-144» приглашают казанцев в День знаний

Возле легендарного самолета Ту-144 на территории между 2-м и 8-м учебными зданиями КНИТУ-КАИ развернется развлекательная площадка для жителей города, а также состоится открытый показ фильма «Время первых».

КНИТУ-КАИ совместно с Домом занимательной науки и техники представит выставку технического творчества. Дети и их родители смогут ощутить себя пилотами на авиатренажере, посмотреть показательные выступления авиамоделистов, прикоснуться к миру инженерии в игровой форме. Инженерный лицей КНИТУ-КАИ научит детей и школьников, как просто и быстро смастерить собственный самолетик.

На мероприятии пройдет открытая лекция, посвященная истории легенды российской авиации — Ту-144.

Кроме того, в этот день все желающие смогут ознакомиться с работой творческих коллективов университета. Гостей праздника ждут творческие номера студентов, презентация студенческой жизни вуза, музыкальная программа от диджея.

Для активных гостей праздника предусмотрена спортивная площадка, где можно будет поиграть в баскетбол и стритбол. Любители науки смогут проявить себя в «Science Slam KAI» — международном проекте популяризации науки, в рамках которого молодые ученые и специалисты расскажут о своих достижениях.