В Симферополе общественный транспорт по улице Карла Маркса пустят к началу октября

В Симферополе подрядчик ремонта теплотрассы по улице Карла Маркса завершил работы, как того требовали власти города, до начала учебного года, чтобы обеспечить подъезд автомобилей к гимназии № 1.

— Подрядчик выполнил все то, что мы и планировали. Асфальтобетонным покрытием уже закрыта та часть дороги, по которой будет открыто движение автомобилей для проезда к гимназии № 1, — рассказал глава администрации Геннадий Бахарев.

В ближайшие два дня участок должны очистить от строительного мусора, а также установить ограждения и нанести разметку.

Никаких опасений в связи с тем, что работы не будут завершены в установленный срок, не возникает, отметили в администрации города.

Общественный транспорт по Карла Маркса рассчитывают запустить к началу октября.