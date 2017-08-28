В Симферополе общественный транспорт по улице Карла Маркса пустят к началу октября
К 1 сентября обещают открыть проезд к гимназии № 1.
К 1 сентября обещают открыть проезд к гимназии № 1.
В Симферополе подрядчик ремонта теплотрассы по улице Карла Маркса завершил работы, как того требовали власти города, до начала учебного года, чтобы обеспечить подъезд автомобилей к гимназии № 1.
— Подрядчик выполнил все то, что мы и планировали. Асфальтобетонным покрытием уже закрыта та часть дороги, по которой будет открыто движение автомобилей для проезда к гимназии № 1, — рассказал глава администрации Геннадий Бахарев.
Никаких опасений в связи с тем, что работы не будут завершены в установленный срок, не возникает, отметили в администрации города.
Общественный транспорт по Карла Маркса рассчитывают запустить к началу октября.
Ремонтные работы на теплотрассе по улице Толстого затянутся до октября.