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17:54 (мск), источник: Sputniknews.kz

Не перебегай дорожку сопернику: у казахстанок отобрали золото универсиады

Вместе с женской сборной Казахстана в эстафете 4 Х 100 метров была дисквалифицирована американская команда.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 авг — Sputnik. Женская сборная Казахстана в понедельник была лишена золотых медалей, которые она выиграла в эстафете 4Х100 метров на Универсиаде в Тайбэе.

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Казахстанки Виктория Зябкина, Ольга Сафронова, Римма Кашафутдинова и Светлана Голендова финишировали с результатом 43,68 секунды были на финише первыми, второй пришла швейцарская четверка (43,81 секунды), третьей — сборная Польши (44,19 секунды).

Однако в понедельник выяснилось, что казахстанки во время забега нарушили пункт регламента соревнований, предусматривающий дисквалификацию при выходе атлетов за границы своей дорожки. В результате золото досталось Швейцарии, серебро — Польше, а бронзовыми призерками стали японки.

Казахстанки оказались не единственным дисквалифицированным квартетом в этом забеге: также дисквалифицирована сборная США за нарушение при передаче эстафетной палочки. А итальянский квартет просто не смог завершить дистанцию.

В активе сборной Казахстана на этой Универсиаде сейчас — 15 медалей: три золотых, пять серебряных и три бронзовых, в общем зачете Казахстан располагается на 19 месте. Возглавляет общий зачет Япония, атлеты которой завоевали 31 золотую, 20 серебряных и 30 бронзовых наград.

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