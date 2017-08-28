Не перебегай дорожку сопернику: у казахстанок отобрали золото универсиады

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 авг — Sputnik. Женская сборная Казахстана в понедельник была лишена золотых медалей, которые она выиграла в эстафете 4Х100 метров на Универсиаде в Тайбэе.

Казахстанки Виктория Зябкина, Ольга Сафронова, Римма Кашафутдинова и Светлана Голендова финишировали с результатом 43,68 секунды были на финише первыми, второй пришла швейцарская четверка (43,81 секунды), третьей — сборная Польши (44,19 секунды).

Однако в понедельник выяснилось, что казахстанки во время забега нарушили пункт регламента соревнований, предусматривающий дисквалификацию при выходе атлетов за границы своей дорожки. В результате золото досталось Швейцарии, серебро — Польше, а бронзовыми призерками стали японки.

Казахстанки оказались не единственным дисквалифицированным квартетом в этом забеге: также дисквалифицирована сборная США за нарушение при передаче эстафетной палочки. А итальянский квартет просто не смог завершить дистанцию.