График доставки пенсий изменится с 1 сентября в Иркутской области

С 1 сентября в Прибайкалье изменится график доставки пенсий. Сроки сдвинутся от одного до пяти дней как в одну, так и в другую сторону, сообщает пресс-служба отделения ПФР.

В Усть-Ордынском Бурятском округе, Бодайбинском и Усть-Кутском районах финансирование сместится на день раньше. В Октябрьском районе Иркутска, а также в Иркутском и Киренском районах финансирование будет происходить на два дня раньше. В остальных городах и районах — на несколько дней позднее.