График доставки пенсий изменится с 1 сентября в Иркутской области
С 1 сентября в Прибайкалье изменится график доставки пенсий. Сроки сдвинутся от одного до пяти дней как в одну, так и в другую сторону, сообщает
С 1 сентября в Прибайкалье изменится график доставки пенсий. Сроки сдвинутся от одного до пяти дней как в одну, так и в другую сторону, сообщает
С 1 сентября в Прибайкалье изменится график доставки пенсий. Сроки сдвинутся от одного до пяти дней как в одну, так и в другую сторону, сообщает
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