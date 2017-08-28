Поклонница Димаша прилетела из США ради него
Американка Патрис Груллион, восхищенная талантом Димаша Кудайбергена, приехала в Астану, чтобы познакомиться с культурой страны ее кумира. Об этом рассказывается в сюжете astanaexpo.tv.
Американка Патрис Груллион, восхищенная талантом Димаша Кудайбергена, приехала в Астану, чтобы познакомиться с культурой страны ее кумира. Об этом рассказывается в сюжете astanaexpo.tv.
Патрис Груллион прилетела из
По словам женщины, для нее важно было познакомиться с культурой, в которой вырос Димаш. Исполнителя она называет великолепным амбассадором Казахстана.
Патрис планирует пробыть в Казахстане три месяца. Она собирается посвятить это время изучению казахского языка и культуры, традиций страны..
Поклонница Димаша уже побывала в университете, где учится молодой человек. Она собирается приехать в Алматы на его выступление и в Актобе, чтобы увидеть места, где рос певец.
Патрис говорит, что никогда не состояла ни в одном