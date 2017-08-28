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17:42 (мск), источник: 365info.kz

Поклонница Димаша прилетела из США ради него

Американка Патрис Груллион, восхищенная талантом Димаша Кудайбергена, приехала в Астану, чтобы познакомиться с культурой страны ее кумира. Об этом рассказывается в сюжете astanaexpo.tv.

Источник: 365info.kz

Патрис Груллион прилетела из Лос-Анжелеса потому, что ее любимый певец Димаш Кудайберген каждое свое выступление завершает словами «Добро пожаловать в Казахстан!».

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По словам женщины, для нее важно было познакомиться с культурой, в которой вырос Димаш. Исполнителя она называет великолепным амбассадором Казахстана.

Патрис планирует пробыть в Казахстане три месяца. Она собирается посвятить это время изучению казахского языка и культуры, традиций страны..

Поклонница Димаша уже побывала в университете, где учится молодой человек. Она собирается приехать в Алматы на его выступление и в Актобе, чтобы увидеть места, где рос певец.

Патрис говорит, что никогда не состояла ни в одном фан-клубе, пока не познакомилась с творчеством Димаша.

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