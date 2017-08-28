Поклонница Димаша прилетела из США ради него

Источник: 365info.kz

Патрис Груллион прилетела из Лос-Анжелеса потому, что ее любимый певец Димаш Кудайберген каждое свое выступление завершает словами «Добро пожаловать в Казахстан!».

Читайте также Известная певица упала в обморок в аэропорту Костаная

По словам женщины, для нее важно было познакомиться с культурой, в которой вырос Димаш. Исполнителя она называет великолепным амбассадором Казахстана.

Патрис планирует пробыть в Казахстане три месяца. Она собирается посвятить это время изучению казахского языка и культуры, традиций страны..



Поклонница Димаша уже побывала в университете, где учится молодой человек. Она собирается приехать в Алматы на его выступление и в Актобе, чтобы увидеть места, где рос певец.