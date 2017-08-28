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18:11 (мск), источник: Zakon.kz

Главный санврач РК сделал прогноз по заболеваемости гриппом и ОРВИ на этот эпидсезон

Прогнозируется активизация вируса гриппа типа А, подтипа А (H1N1), А (H3N2) и регистрацией активной циркуляции вируса типа В.

Источник: Zakon.kz

В Казахстане ежегодно регистрируется от 600 до 1,0 млн. случаев острых респираторных заболеваний и гриппа. Основная доля заболевших приходится на детей до 14 лет и составляет 70% от общей заболеваемости.

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Об этом сегодня сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин на международной конференции, посвященный вопросам профилактики гриппа и острых респираторных инфекций, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК.

«В Республике Казахстан обеспечена достаточная эффективная система эпидемиологического надзора за гриппом и гриппоподобными (ОРВИ) заболеваниями, в виде мониторинга за заболеваемостью, циркуляцией вируса гриппа и выявления новых штаммов вируса» — сказал Жандарбек Бекшин.

Он напомнил, что с целью принятия оперативных противоэпидемических мер в ежегодно с 1 октября проводится еженедельный, а с 1 декабря ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и циркуляцией вируса гриппа как в Казахстане так и за рубежом. По прогнозу в эпидсезон 2017−2018 годов, как и в предыдущие сезоны среди населения прогнозируется активизация вируса гриппа типа А, подтипа А (H1N1), А (H3N2) и регистрацией активной циркуляции вируса типа В.

Наряду с гриппом, острые заболевания дыхательных путей вызываются ОРВИ — самой распространённой в мире группой заболеваний, в Казахстане зарегистрирована циркуляция — объединяющая парагриппа, респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и могут быть обусловлены большим количеством (свыше 300) различных вирусов.

Характеризуя грипп в целом, Жандарбек Бекшин озвучил мнение специалистов о том, что это наиболее изученная, но в то же время наиболее непредсказуемая инфекция. Поэтому наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация.

В целом на эпидсезон 2017−2018 года закуплено 1 млн 475 тысяч доз вакцины «Гриппол», производства Российской Федерации на сумму свыше 1 млрд 200 млн. тенге. В Казахстан вакцина уже поступила и до 20 сентября т.г. будет поставлена во все регионы страны. Кампания иммунизации начнется с 1 октября. За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения (дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, ослабленные и часто болеющие дети, медицинские работники и беременные женщины).

Наряду с этим, каждый желающий может получить за счет собственных средств платную вакцинацию против гриппа в государственных и частных прививочных кабинетах по месту жительства. На сегодня в Казахстане зарегистрировано 4 вида вакцины против гриппа: Агриппал (Италия), Ваксигрип (Франция), Инфлювак (Нидерланды), Гриппол плюс (Россия).

«С целью изучения свойств вирусов гриппа проводится генетическое изучение мутационных изменений, позволяющий определить вид и происхождение вирусов. По результатам исследования выявлена устойчивость штамма гриппа, выделенная на территории Республики Казахстан к ремантадину и сохранена чувствительность к противовирусным препаратам: тамифлю и реленза», — резюмировал Бекшин.

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