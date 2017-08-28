Кого может коснуться обязательная вакцинация в РК разъяснил Ермекбаев
Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев рассказал о планируемом введении в Казахстане обязательной вакцинации от некоторых видов заболеваний.
Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев рассказал о планируемом введении в Казахстане обязательной вакцинации от некоторых видов заболеваний.
«По нашему предложению сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы обязательная вакцинация, если она будет вводиться, она предусматривалась, прежде всего, по опасным инфекциям, паразитарным заболеваниям, которые могут передаваться от одного ребенка к другому. Если
Согласно предлагаемым в Казахстане поправкам, предусматривается штраф для казахстанцев, уклоняющихся от вакцинации из религиозных побуждений.
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