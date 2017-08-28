Кого может коснуться обязательная вакцинация в РК разъяснил Ермекбаев

«По нашему предложению сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы обязательная вакцинация, если она будет вводиться, она предусматривалась, прежде всего, по опасным инфекциям, паразитарным заболеваниям, которые могут передаваться от одного ребенка к другому. Если кто-то не вакцинирован, может не только сам заболеть, но и заражать других, даже тех, кто вакцинирован», — сказал Ермекбаев на пресс-конференции.