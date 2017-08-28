Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
10 необычных способов появиться на свет
Коммунальные платежи станут собирать заранее
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: в Киеве поведали о действиях власти при возвращении Донбасса
HP о том как Путин развалил США, выиграл 3 мировую
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
18:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кого может коснуться обязательная вакцинация в РК разъяснил Ермекбаев

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев рассказал о планируемом введении в Казахстане обязательной вакцинации от некоторых видов заболеваний.

Источник: Sputniknews.kz

«По нашему предложению сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы обязательная вакцинация, если она будет вводиться, она предусматривалась, прежде всего, по опасным инфекциям, паразитарным заболеваниям, которые могут передаваться от одного ребенка к другому. Если кто-то не вакцинирован, может не только сам заболеть, но и заражать других, даже тех, кто вакцинирован», — сказал Ермекбаев на пресс-конференции.

Согласно предлагаемым в Казахстане поправкам, предусматривается штраф для казахстанцев, уклоняющихся от вакцинации из религиозных побуждений.

Подробнее комментарий министра слушайте на радио Sputnik Казахстан.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 ДТП с автобусом в Алматы: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Госслужащих Казахстана могут наказать за посещение мечети в рабочее время
Юлия Липницкая завершила карьеру
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
В Испании представлен законопроект по отделению Каталонии
ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Каспийске
Эксперты об аварии на Кубани: во всем виноват возраст автобуса
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь