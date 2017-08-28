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19:02 (мск), источник: ТАСС

Ученые: космический полет действует на организм как болезнь

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ученые из России и Канады узнали, каким образом условия космического полета влияют на белковый состав крови, сообщила в понедельник пресс-служба Сколтеха. Результаты исследования, опубликованного в научном журнале Nature Scientific Reports, показали, что при полетах в космос организм человека реагирует на невесомость как на болезнь.

«Исследование показало, что в условиях невесомости иммунная система ведет себя как при болезни, потому что организм человека не понимает, что ему делать, и включает всевозможные системы защиты» — сказал ведущий автор исследования, профессор Сколтеха и МФТИ Евгений Николаев.

Влияние полетов в космос на организм человека активно изучается с середины XX века. Космический полет оказывает воздействие на обмен веществ, терморегуляцию, сердечные биоритмы, работу мышц, дыхательную систему и другие функции организма человека. Белки — это вещества, которые играют главную роль в процессах адаптации нашего организма к тем или иным условиям, поэтому ученые решили обратиться именно к ним.

Для того, чтобы более подробно изучить эффект невесомости на физиологию человека, ученые проанализировали концентрации 125 белков в плазме крови 18 космонавтов из России, которые находились на Международной космической станции продолжительное время. Космонавты сдавали анализы за 30 дней до полета, сразу после возвращения на Землю и через семь дней после возвращения.

Исследованные белки — вещества-биомаркеры, которые используют для выявления неинфекционных заболеваний человека. Результат показал, что изменилась концентрация тех белков, которые участвуют в регуляции естественного иммунитета, а значит, организм реагирует на космический полет как на болезнь на молекулярном уровне.

Кроме того, результаты исследования показывают, что при полете в космос процессам адаптации к новым условиям подвергаются все ключевые типы клеток, органов и тканей в организме человека.

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