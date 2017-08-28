Ученые: космический полет действует на организм как болезнь
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ученые из России и Канады узнали, каким образом условия космического полета влияют на белковый состав крови, сообщила в понедельник
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ученые из России и Канады узнали, каким образом условия космического полета влияют на белковый состав крови, сообщила в понедельник
«Исследование показало, что в условиях невесомости иммунная система ведет себя как при болезни, потому что организм человека не понимает, что ему делать, и включает всевозможные системы защиты» — сказал ведущий автор исследования, профессор Сколтеха и МФТИ Евгений Николаев.
Влияние полетов в космос на организм человека активно изучается с середины XX века. Космический полет оказывает воздействие на обмен веществ, терморегуляцию, сердечные биоритмы, работу мышц, дыхательную систему и другие функции организма человека. Белки — это вещества, которые играют главную роль в процессах адаптации нашего организма к тем или иным условиям, поэтому ученые решили обратиться именно к ним.
Для того, чтобы более подробно изучить эффект невесомости на физиологию человека, ученые проанализировали концентрации 125 белков в плазме крови 18 космонавтов из России, которые находились на Международной космической станции продолжительное время. Космонавты сдавали анализы за 30 дней до полета, сразу после возвращения на Землю и через семь дней после возвращения.
Исследованные белки —
Кроме того, результаты исследования показывают, что при полете в космос процессам адаптации к новым условиям подвергаются все ключевые типы клеток, органов и тканей в организме человека.