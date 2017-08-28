Ученые: космический полет действует на организм как болезнь

«Исследование показало, что в условиях невесомости иммунная система ведет себя как при болезни, потому что организм человека не понимает, что ему делать, и включает всевозможные системы защиты» — сказал ведущий автор исследования, профессор Сколтеха и МФТИ Евгений Николаев.

Влияние полетов в космос на организм человека активно изучается с середины XX века. Космический полет оказывает воздействие на обмен веществ, терморегуляцию, сердечные биоритмы, работу мышц, дыхательную систему и другие функции организма человека. Белки — это вещества, которые играют главную роль в процессах адаптации нашего организма к тем или иным условиям, поэтому ученые решили обратиться именно к ним.

Для того, чтобы более подробно изучить эффект невесомости на физиологию человека, ученые проанализировали концентрации 125 белков в плазме крови 18 космонавтов из России, которые находились на Международной космической станции продолжительное время. Космонавты сдавали анализы за 30 дней до полета, сразу после возвращения на Землю и через семь дней после возвращения.

Исследованные белки — вещества-биомаркеры, которые используют для выявления неинфекционных заболеваний человека. Результат показал, что изменилась концентрация тех белков, которые участвуют в регуляции естественного иммунитета, а значит, организм реагирует на космический полет как на болезнь на молекулярном уровне.