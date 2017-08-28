Красный треугольник из школьников и машин создадут в Нижнем Новгороде
Акция напомнит о начале учебного года и массового участия детей в дорожном движении.
Акция напомнит о начале учебного года и массового участия детей в дорожном движении.
Большой треугольник из красных автомобилей построят в Нижнем Новгороде. В центре фигуры встанут ученики школы № 55. Об этом сообщает Отдел пропаганды безопасности дорожного движения и
Такой своеобразный знак «Дети» украсит Благовещенскую площадь областного центра 30 августа в 12:00. Инсталляция призвана напомнить о начале массового участия детей в дорожном движении. Особенно хорошо она будет видна со смотровой площадки у памятника Жюль Верну.
Автоинсталляция «Дети» организована автомобилистами в поддержку профилактических мероприятий «Цель — ноль», которые проводит ГУ МВД России по Нижегородской области в период с 21 августа по 8 сентября 2017.
Кроме того, дни перед началом учебного года станут очень насыщенными с точки зрения профилактики ДТП. Так, 30 августа в Нижегородской области будет проведена акция «Мы вернулись!».