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18:05 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Красный треугольник из школьников и машин создадут в Нижнем Новгороде

Акция напомнит о начале учебного года и массового участия детей в дорожном движении.

Большой треугольник из красных автомобилей построят в Нижнем Новгороде. В центре фигуры встанут ученики школы № 55. Об этом сообщает Отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Такой своеобразный знак «Дети» украсит Благовещенскую площадь областного центра 30 августа в 12:00. Инсталляция призвана напомнить о начале массового участия детей в дорожном движении. Особенно хорошо она будет видна со смотровой площадки у памятника Жюль Верну.

Автоинсталляция «Дети» организована автомобилистами в поддержку профилактических мероприятий «Цель — ноль», которые проводит ГУ МВД России по Нижегородской области в период с 21 августа по 8 сентября 2017.

Кроме того, дни перед началом учебного года станут очень насыщенными с точки зрения профилактики ДТП. Так, 30 августа в Нижегородской области будет проведена акция «Мы вернулись!».

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