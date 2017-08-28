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18:38 (мск), источник: Моя Планета

Психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века

«Страдания на работе» имеют разные формы. Одна из них — крайнее физическое и психическое «выгорание», уверены швейцарские эксперты.

Источник: Reuters

«Напастью века» можно назвать потерю смысла в профессиональной деятельности. Издание Le Matin Dimanche совместно со швейцарской федерацией психологов провели исследование, в ходе которого более 80% из 480 опрошенных экспертов заявили, что за последние 10 лет швейцарцы стали чаще испытывать «страдания на работе».

Человеческое общение заменяется электронной почтой и документами, а креативность душится протоколом.
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Специалист по трудовым отношениям Лоран Бруйер видит корень проблемы в том, что в современном мире для человека ключевое значение имеет смысл его существования, и это обусловлено легкостью доступа к информации, передает ТАСС.

Внутреннее выгорание происходит, поскольку «напряжение для организма таково, что он не выдерживает», уверена психолог Катри Васе.

Негативно на самочувствии работника и результатах его труда сказывается также скучный характер профессиональной деятельности, не соответствующий его квалификации и устремлениям. В отличие от выгорания в данном случае человек продолжает трудиться, но нередко в конце концов меняет место работы.

Исследователи указывают на появление феномена снижения отдачи на работе в силу того, что сотрудник разочарован в своем труде и не видит в нем смысла.
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Как замечает Катрин Васе, это состояние может затрагивать лиц вполне финансово благополучных, хорошо образованных, занимающих руководящие посты. Они перестают видеть смысл в своей работе и начинают воспринимать ее как абсурдную.

Окружающие воспринимают их как «успешных», из-за чего им трудно бывает поделиться с кем-то проблемами на работе. Они хотят сменить профессию на более практическую, где были бы осязаемо видны результаты, в частности, заняться ремесленным производством или социальной работой.

Большинство психологов советуют следовать в таких случаях «принципу реализма», не теряя баланса между своими желаниями и шансами на успех на новом поприще.

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