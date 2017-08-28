Психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
«Страдания на работе» имеют разные формы. Одна из них — крайнее физическое и психическое «выгорание», уверены швейцарские эксперты.
«Страдания на работе» имеют разные формы. Одна из них — крайнее физическое и психическое «выгорание», уверены швейцарские эксперты.
«Напастью века» можно назвать потерю смысла в профессиональной деятельности. Издание Le Matin Dimanche совместно со швейцарской федерацией психологов провели исследование, в ходе которого более 80% из 480 опрошенных экспертов заявили, что за последние 10 лет швейцарцы стали чаще испытывать «страдания на работе».
Специалист по трудовым отношениям Лоран Бруйер видит корень проблемы в том, что в современном мире для человека ключевое значение имеет смысл его существования, и это обусловлено легкостью доступа к информации, передает ТАСС.
Внутреннее выгорание происходит, поскольку «напряжение для организма таково, что он не выдерживает», уверена психолог Катри Васе.
Негативно на самочувствии работника и результатах его труда сказывается также скучный характер профессиональной деятельности, не соответствующий его квалификации и устремлениям. В отличие от выгорания в данном случае человек продолжает трудиться, но нередко в конце концов меняет место работы.
Как замечает Катрин Васе, это состояние может затрагивать лиц вполне финансово благополучных, хорошо образованных, занимающих руководящие посты. Они перестают видеть смысл в своей работе и начинают воспринимать ее как абсурдную.
Окружающие воспринимают их как «успешных»,
Большинство психологов советуют следовать в таких случаях «принципу реализма», не теряя баланса между своими желаниями и шансами на успех на новом поприще.