Психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века

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«Напастью века» можно назвать потерю смысла в профессиональной деятельности. Издание Le Matin Dimanche совместно со швейцарской федерацией психологов провели исследование, в ходе которого более 80% из 480 опрошенных экспертов заявили, что за последние 10 лет швейцарцы стали чаще испытывать «страдания на работе».

Человеческое общение заменяется электронной почтой и документами, а креативность душится протоколом.

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Специалист по трудовым отношениям Лоран Бруйер видит корень проблемы в том, что в современном мире для человека ключевое значение имеет смысл его существования, и это обусловлено легкостью доступа к информации, передает ТАСС.

Внутреннее выгорание происходит, поскольку «напряжение для организма таково, что он не выдерживает», уверена психолог Катри Васе.

Негативно на самочувствии работника и результатах его труда сказывается также скучный характер профессиональной деятельности, не соответствующий его квалификации и устремлениям. В отличие от выгорания в данном случае человек продолжает трудиться, но нередко в конце концов меняет место работы.

Исследователи указывают на появление феномена снижения отдачи на работе в силу того, что сотрудник разочарован в своем труде и не видит в нем смысла.

Как замечает Катрин Васе, это состояние может затрагивать лиц вполне финансово благополучных, хорошо образованных, занимающих руководящие посты. Они перестают видеть смысл в своей работе и начинают воспринимать ее как абсурдную.

Окружающие воспринимают их как «успешных», из-за чего им трудно бывает поделиться с кем-то проблемами на работе. Они хотят сменить профессию на более практическую, где были бы осязаемо видны результаты, в частности, заняться ремесленным производством или социальной работой.