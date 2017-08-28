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17:53 (мск), источник: РИА Крым

В мошенничестве с очередями в МФЦ в Крыму подозреваются более 20 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). После поручения главы Крыма Сергея Аксенова разобраться с мошенниками, которые занимаются незаконным формированием очередей возле МФЦ, в силовые структуры написаны заявления о махинациях на более чем 20 человек.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова.

«Подозреваются более 20 человек. Только официальных заявлений в правоохранительные органы от начальников МФЦ по РК было написано 20, причем на конкретных лиц. Самые спокойные регионы — это Судак, Советский, Нижнегорский и Черноморский районы. В таких регионах как Евпатория, Саки все достаточно напряженно», — рассказала Макарова.

В тоже время министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский подчеркнул, что каждый выявленный факт мошенничества со списками очередей фиксируется.

«Сейчас мошенническая история формируется снаружи МФЦ. Если мы видим людей, которые ведут какие-то списки, собирают людей в группы, видим какие-то признаки сбора денег, то мы фотографируем этот факт, выясняем ФИО (организатора — ред.) и вывешиваем (данные — ред.) в публичный доступ. Я далек от мысли, что мы это (мошенничество с очередями — ред.) искореним. Ведь каждый раз, когда мы наступаем мошенникам “на хвост”, они берут паузу и пытаются найти другой способ это делать. На Балаклавской мы фиксировали историю, когда под самим МФЦ ничего не происходит, а потом из-за угла выходит организованная очередь», — рассказал Полонский.

Вместе с тем он заверил, что на данный момент практически исключен вариант мошенничества в самих центрах.

«Мы ввели дополнительную идентификацию. Чтобы получить талон, у вас возьмут паспорт, и он будет именно на ту услугу, которая необходима. Там будут все данные, которые позволяют идентифицировать человека. Кроме того, внутри МФЦ установлены видеокамеры, в том числе над каждым из сотрудников. Если возникает вопрос правомерности тех или иных действий, мы всегда можем проверить, что тот или иной сотрудник сделал», — пояснил Полонский.

Возле крымских МФЦ мошенники создают искусственный ажиотаж на талоны и занимаются незаконным формированием очередей на их получение. За попадание в списки с крымчан требуют деньги. В связи с этим глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил МВД и представителям властей РК разобраться с этими мошенниками.

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