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18:03 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Летний отдых в детских лагерях Нижегородской области прошел без инцидентов

Около 110 тысяч детей отдохнули в летних оздоровительных лагерях Нижегородской области в этом году. Последняя смена уже завершилась.

Как сообщает региональное министерство образования, во всех лагерях смены прошли без несчастных случаев. Выраженный оздоровительный эффект, по статистике, наблюдается у 93% детей. Подать заявку на следующий год можно до 10 сентября в управление образования по месту обучения ребенка.

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