Летний отдых в детских лагерях Нижегородской области прошел без инцидентов

Как сообщает региональное министерство образования, во всех лагерях смены прошли без несчастных случаев. Выраженный оздоровительный эффект, по статистике, наблюдается у 93% детей. Подать заявку на следующий год можно до 10 сентября в управление образования по месту обучения ребенка.