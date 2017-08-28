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17:56 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Главную пешеходную улицу приведут в порядок — реконструкция Большой Покровской начнется в ближайшие дни

Реконструкция главной пешеходной улицы города — Большой Покровской начнется уже на этой неделе. Об этом заявили сегодня в администрации Нижнего Новгорода.

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие дни должно состояться подписание договора с подрядной организацией, которая выиграла конкурс. Сразу после этого подрядчик должен будет приступить к выполнению работ. Планируется, что в рамках благоустройства на Большой Покровской будет заменено существующее покрытия на гранитное, оборудована новая ливневка, установлены малые архитектурные формы и выполнено озеленение.

Реконструкцию проведут от улицы Октябрьской до площади Минина и Пожарского. Преобразится улица в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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