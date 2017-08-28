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20:05 (мск), источник: 365info.kz

Скончался известный казахстанский тележурналист

Казахстанский диктор и тележурналист Тыныс Утебаев скончался на 74 году жизни. Об этом сообщил Ерлан Карин.

Источник: 365info.kz

Журналист ушел из жизни сегодня, 28 августа. Председатель правления телерадиокомпании «Казахстан» Ерлан Карин на своей странице в Facebook написал, что Тыныс Утебаев работал на телевидении с 60-х годов.

Он работал диктором, руководил различными редакциями.

На пенсию Утебаев вышел в должности первого заместителя председателя телерадиокорпорации.

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