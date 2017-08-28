Скончался известный казахстанский тележурналист
Казахстанский диктор и тележурналист Тыныс Утебаев скончался на 74 году жизни. Об этом сообщил Ерлан Карин.
Казахстанский диктор и тележурналист Тыныс Утебаев скончался на 74 году жизни. Об этом сообщил Ерлан Карин.
Журналист ушел из жизни сегодня, 28 августа. Председатель правления телерадиокомпании «Казахстан» Ерлан Карин на своей странице в Facebook написал, что Тыныс Утебаев работал на телевидении с 60-х годов.
Он работал диктором, руководил различными редакциями.
На пенсию Утебаев вышел в должности первого заместителя председателя телерадиокорпорации.