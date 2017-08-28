Прогноз погоды на 29 августа
Завтра в Молдове ожидается переменная облачность без осадков, ветер слабый до умеренного.
Завтра в Молдове ожидается переменная облачность без осадков, ветер слабый до умеренного.
В Бричанах и Сороках плюс 20, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве 22 выше ноля.
В Кишиневе и Тирасполе 23 градуса, в Леове — 24, в Комрате и Кагуле — 25.
В ближайшие дни потеплеет. В столице днем ожидается до 30 выше ноля, ночью плюс 17.
На морских курортах переменная облачность. В Одессе, Констанце и Варне плюс 24, в Будве 31, в Барселоне 32 градуса.
В Анталье термометры покажут 33 выше ноля, в Ницце 27, в Салониках 31, в Ларнаке на градус больше. На египетских курортах воздух прогреется до 37 градусов.