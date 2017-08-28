Прогноз погоды на 29 августа

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 20, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве 22 выше ноля.

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В Кишиневе и Тирасполе 23 градуса, в Леове — 24, в Комрате и Кагуле — 25.

В ближайшие дни потеплеет. В столице днем ожидается до 30 выше ноля, ночью плюс 17.

На морских курортах переменная облачность. В Одессе, Констанце и Варне плюс 24, в Будве 31, в Барселоне 32 градуса.