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18:55 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 29 августа

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность без осадков, ветер слабый до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 57% 766 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 20, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве 22 выше ноля.

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В Кишиневе и Тирасполе 23 градуса, в Леове — 24, в Комрате и Кагуле — 25.

В ближайшие дни потеплеет. В столице днем ожидается до 30 выше ноля, ночью плюс 17.

На морских курортах переменная облачность. В Одессе, Констанце и Варне плюс 24, в Будве 31, в Барселоне 32 градуса.

В Анталье термометры покажут 33 выше ноля, в Ницце 27, в Салониках 31, в Ларнаке на градус больше. На египетских курортах воздух прогреется до 37 градусов.

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